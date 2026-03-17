Фонд гарантирования начал удовлетворение требований шестой и седьмой очередей реестра кредиторов РВС Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сделал очередной шаг в процессе расчетов с кредиторами ликвидированного РВС Банка . Согласно решению исполнительной дирекции от 16 марта 2026 года, согласованы выплаты почти двух тысяч кредиторов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Кому и сколько выплатят?

Процесс удовлетворения требований будет происходить поэтапно, согласно очередности, установленной законодательством:

Шестая очередь: будут полностью удовлетворены требования одного кредитора. Сумма выплаты составляет 213 000 грн., что покрывает 100% задолженности этой очереди.

Седьмая очередь: сразу после расчетов с шестой очередь начнется удовлетворение требований 1997 кредиторов. На этом этапе они получат 17869281,17 грн, что составляет 10% от общей суммы седьмой очереди.

Как происходят выплаты?

Все расчеты производятся исключительно в безналичной форме. Денежные средства перечисляются непосредственно на счета кредиторов пропорционально сумме их требований.

Источником выплат есть деньги, полученные Фондом от продажи имущества и активов банка. Согласно правилам, требования каждой следующей очереди начинают удовлетворяться только после того, как будут полностью погашены долги перед предыдущей очередью.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам РВС Банка 24 ноября 2025 года.