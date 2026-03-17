Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 марта 2026, 18:27

Фонд гарантирования начал удовлетворение требований шестой и седьмой очередей реестра кредиторов РВС Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сделал очередной шаг в процессе расчетов с кредиторами ликвидированного РВС Банка. Согласно решению исполнительной дирекции от 16 марта 2026 года, согласованы выплаты почти двух тысяч кредиторов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фото: НБУ

Кому и сколько выплатят?

Процесс удовлетворения требований будет происходить поэтапно, согласно очередности, установленной законодательством:

  • Шестая очередь: будут полностью удовлетворены требования одного кредитора. Сумма выплаты составляет 213 000 грн., что покрывает 100% задолженности этой очереди.
  • Седьмая очередь: сразу после расчетов с шестой очередь начнется удовлетворение требований 1997 кредиторов. На этом этапе они получат 17869281,17 грн, что составляет 10% от общей суммы седьмой очереди.

Как происходят выплаты?

Все расчеты производятся исключительно в безналичной форме. Денежные средства перечисляются непосредственно на счета кредиторов пропорционально сумме их требований.

Источником выплат есть деньги, полученные Фондом от продажи имущества и активов банка. Согласно правилам, требования каждой следующей очереди начинают удовлетворяться только после того, как будут полностью погашены долги перед предыдущей очередью.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам РВС Банка 24 ноября 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами