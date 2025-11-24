24 ноября 2025 года Фонд гарантирования вкладов физлиц приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам АО «РВС Банк». Соответствующее решение было принято исполнительной дирекцией Фонда 20 ноября 2025 г. Об этом говорится в сообщении Фонда.
24 ноября Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам РВС Банка
Сколько выплатят вкладчикам
В целом этим вкладчикам РВС Банка пренадлежит к выплате 148,1 млн грн гарантированного возмещения.
Вкладчики АО «РВС Банк» получат 100% суммы гарантированного возмещения, включая проценты, начисленные на конец дня 4 ноября 2025 г.
Как получить средства
Каждый вкладчик может сам выбрать, когда и как получить причитающиеся ему средства. Получить возмещение по вкладу можно:
- через мобильное приложение Портала Дия в пяти банках — агентах Фонда;
- дистанционно через онлайн-платформы шести банков-агентов;
- непосредственно в отделении одного из 16 банков-агентов.
Список банков-агентов, через которые выплачивается гарантированное возмещение, размещен по ссылке на сайте Фонда.
