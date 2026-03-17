Стало известно, сколько стоили автопроизводителям пошлины Трампа

Американские тарифы стоили автопроизводителям минимум 35,4 миллиарда долларов с 2025 года, что является огромной суммой, отражающей то, насколько резко и быстро торговая политика президента Дональда Трампа повлияла на отрасль, пишет Automotive News.

Потери автопроизводителей

Согласно анализу финансовых отчетов компаний, по состоянию на середину марта, пошлины США обошлись автопроизводителям не менее $35,4 млрд.

Тарифные ставки составляют 15% на автомобили из ЕС, Японии и Южной Кореи, 25% на неамериканские компоненты в соответствующих канадских и мексиканских автомобилях, 50% на импортную сталь и алюминий и 100% на китайские электромобили.

Автопроизводители взяли на себя значительную часть затрат, чтобы избежать повышения цен, но это негативно сказалось на их рентабельности, некоторые цены все же выросли, а производственные планы претерпевают изменения.

Эти расходы возникают в то время, когда автопроизводители также имеют дело с расходами на реструктуризацию в сфере электромобилей в размере почти $70 млрд, связанными с более низким, чем ожидалось, спросом на электромобили и потерей налоговой льготы.