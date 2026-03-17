НБУ оштрафовал страховую компанию «Велес» почти на 260 тысяч

Национальный банк Украины оштрафовал страховую компанию «Велес» и вынес ей письменную оговорку за нарушение законодательства и нормативных требований. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию рынков небанковских финуслуг принял 16 марта.

Штраф

«Велес» оштрафовали на 259 410 грн за нарушение требований правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины, утвержденных постановлением правления НБУ от 25 ноября 2021 года № 123 (с изменениями).

Страховая компания «Велес» обязана уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу этого решения. Решение Комитета по надзору вступает в силу дня доведения его до сведения компании.

Регулятор также отметил, что «Велес» обязана принять меры по устранению нарушения требований нормативно-правовых актов Нацбанка, а также причин и условий, способствовавших совершению выявленного нарушения, до 16 апреля 2026 года.

