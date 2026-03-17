17 марта 2026, 10:45 Читати українською

Украинцы инвестировали более 3,5 млрд грн в корпоративные облигации NovaPay

Есть цифра, хорошо описывающая изменения на украинском финансовом рынке: 1,5 миллиарда гривен. Именно столько инвестировали украинцы в корпоративные облигации NovaPay* через мобильное приложение. Не из-за брокеров, не из-за банковских отделений — из-за смартфона. Через несколько минут. Общий объем вложений в корпоративные облигации компании превысил 3,5 млрд грн.

«Для рынка это показательный сигнал: инструмент, который недавно ассоциировался с профессиональными инвесторами и фондовыми брокерами, постепенно становится частью повседневных финансовых решений украинцев», — отметил Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

NovaPay стала первой частной компанией в Украине, во время полномасштабной войны зарегистрировавшей корпоративные облигации с публичным предложением для инвесторов. Первые выпуски появились в 2023 году, а в целом компания уже осуществила 13 выпусков процентных облигаций разных серий. Общий объем эмиссии составляет 1,29 млрд. грн.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 грн, что делает инструмент доступным широкому кругу инвесторов. Пользователи могут выбрать срок инвестирования от 1 до 12 месяцев, а максимальная доходность по отдельным выпускам составляет 18% годовых.

Пока корпоративные облигации NovaPay приобрели более 7 тысяч инвесторов. Привлеченные средства компания направляет на развитие финансового бизнеса — в частности, на масштабирование платежных сервисов и кредитных программ.

Надежность облигаций напрямую зависит от финансовой стойкости эмитента. По оценке рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг», у эмитента облигаций и ценных бумаг компании есть кредитный рейтинг uaAA, что означает очень высокую кредитоспособность по сравнению с другими украинскими долговыми инструментами.

* Эмитент облигаций — ООО «НоваПэй Кредит».

Источник: Минфин
