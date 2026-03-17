Больше компаний смогут получить статус критически важных — решение Кабмина

Кабмин расширяет критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Что сменит Кабмин

В частности изменения предусматривают дополнение действующих критериев новой категорией предприятий.

Речь идет о компаниях, выполняющих контракты с командованиями видов или отдельных родов сил ВСУ по перевозке военных грузов, ремонту, содержанию и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составляющих, а также закупке товаров оборонного назначения для их обслуживания.

«Расширение критериев позволит поддержать предприятия, которые обеспечивают логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники, и тем самым будут способствовать стабильному функционированию сектора обороны», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.

Ожидается, что принятие постановления позволит обеспечить стабильную работу предприятий, выполняющих важные оборонные задачи и поддерживающих деятельность Вооруженных Сил Украины.