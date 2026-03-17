Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получили механизм фиксации убытков

На единственном портале государственных услуг «Дия» появился бета-тест, в котором люди могут написать заявление в международный Реестр убытков. Он касается случаев потери работы из-за войны. Об этом сообщили в «Дии».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто может подать заявление

На портале подчеркнули, что подать заявление в Реестр ущерба могут физические лица, потерявшие оплачиваемую работу из-за российской агрессии. Они добавляют, что «это официальное заявление, которое станет основанием для будущих репараций».

Присоединиться к бета-тесту можно, если человек потерял работу и был:

наемным работником (по трудовому договору или контракту);

специалистом (специалистом), работавшим по гражданско-правовому договору;

самозанятым лицом.

Также подать заявление могут работающие по устному договору или на условиях неявно выраженной сделки.

Что известно о Реестре убытков

Международный Реестр убытков был создан в 2023 году. С тех пор украинцы могут подавать заявления 1 фиксировать ущерб, нанесенный россией с начала полномасштабной войны. В дальнейшем на базе этих обращений россия будет выплачивать репарации Украины.

Украинцы также могут сообщить в реестр о потере жилья на временно оккупированных территориях. Подать заявление могут владельцы или совладельцы недвижимости. Однако если совладельцев несколько — каждый должен подавать заявление отдельно.