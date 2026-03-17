17 марта 2026, 8:00 Читати українською

12,6 млрд грн на дороги в 2026 году: правительство распределило средства на ремонт и содержание трасс

Правительство распределило 12,6 млрд грн, предусмотренных в государственном бюджете на 2026 год, на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Сколько потратят на ремонт дорог

По ее словам, из этой суммы 4,6 млрд грн будет направлено непосредственно на текущие ремонтные работы.

«Дополнительно выделяем 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на неотложный текущий ремонт автомобильных дорог государственного значения с высокой интенсивностью движения», — сообщила глава правительства.

Премьер-министр отметила, что перед Министерством развития общин и территорий совместно с Агентством восстановления поставлена задача существенно ускорить темпы выполнения дорожных работ.

Текущий ремонт на трассах международного значения должен быть завершен до 1 мая. Все основные работы планируется выполнить до 1 июня 2026 года.

Сколько стоит ремонт дорог

По словам первого заместителя председателя транспортного комитета В Р Юлии Клименко, в 2020−2023 годах только из государственного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт дорог было потрачено более 300 млрд грн — это самый большой объем финансирования за всю историю независимости. Отдельно привлекались кредитные средства, по которым государство сейчас выплачивает 15−19 млрд грн ежегодно в виде процентов и погашения основной суммы долга. Несмотря на масштабные расходы, состояние части автодорог остается проблемным.

По словам Клименко, в государственном бюджете на 2026 год на содержание дорог (без капитального восстановления) предусмотрено 12,6 млрд грн. В то же время на погашение долгов по кредитам, привлеченным в 2019−2023 годах, планируется направить около 15 млрд грн. Таким образом, объем средств на обслуживание долга превышает расходы на само содержание дорожной сети.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
