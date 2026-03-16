Что было бы с экономикой Украины, если бы Янукович остался у власти

Все устали от войны. И есть немало людей, которые считают, что не нужно было ссориться с россией, мол, это позволило бы избежать войны. Действительно ли можно было не допустить нападения россии, и что было бы с Украиной при таком сценарии, рассуждает директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. «Минфин» выбрал главное.

Несмотря на то, что в истории нет условного наклонения, всегда можно разработать различные сценарии, сопоставить их с нынешней реальностью и оценить их потенциал в будущем.

Да, война — большая трагедия и цена за выбор, который мы сделали в 2014-м. Но я скажу то, что мало кто говорит вслух: если бы мы не сделали этот выбор — было бы значительно хуже. Не «где-то так же, но без ракет». А значительно хуже.

Смоделировали альтернативный сценарий. Основные факторы:

1. Янукович не бежит.

2. Майдан подавлен.

3. Мы (Украина) в Таможенном союзе.

Без войны, без разрушений. Тихо, спокойно… как в Беларуси. Это главный бенчмарк для моделирования. Теперь арифметика.

ВВП Украины в 2013 году — $183 млрд. Если применить белорусскую модель (а Беларусь — чистейшая лаборатория ЕАЭС), то за десятилетие номинальный ВВП в долларах фактически не растет. Беларусь: $75,5 млрд в 2013-м и $74,4 млрд в 2024-м.

Причина проста: реальный рост 0,7% в год полностью съедается девальвацией (рубль ослаб на 63,6% к доллару за десятилетие). И это без санкций и без войны — чистое членство в ЕАЭС

Украина в ЕАЭС пережила бы тот самый нефтяной кризис 2014−2016 годов, который обвалил ВВП Беларуси в долларах на 40%.

Альтернативный ВВП к 2024−2025 году примерно $160−200 млрд, в зависимости от темпов восстановления. Средняя оценка — где-то $180 млрд. А реальная Украина сегодня — $210 млрд в 2025-м. При полномасштабной войне.

Казалось бы, $180 и $210 — разница не такая уж разительная. Но ВВП — это не полная картина. Главное — разница — в качестве этих долларов. Посмотрите, что стоит за нашими $210 млрд

1. IT-экспорт $6,45 млрд (в ЕАЭС было бы максимум $1,5−2,5 млрд — белорусский IT после 2020-го упал с $3,2 до $1,8 млрд).

2. DefenseTech с Fire Point на $2+ млрд и Swarmer, готовящийся к выходу на Nasdaq, UForce — $1 млрд

11 стран обратились к Украине за помощью с антидроновыми технологиями — соседи Ирана, европейцы, сами Штаты. Украинские дроны защищают небо над Ближним Востоком.

3. Платформа «Дия» — первое в мире цифровое государство

22,5 млн пользователей, 160+ услуг, бизнес за 2 минуты.

800 тысяч украинцев открыли предприятия через приложение.

Diia.AI — первый в мире национальный AI-ассистент для госуслуг.

5-е место в мире по цифровым госуслугам, первое по e-Participation. Прыжок на 97 позиций за шесть лет.

4. Кандидатура в ЕС с завершенным скринингом.

5. Freedom House 51 балл (Partly Free) против 7 белорусских (Not Free).

Структура этих $210 млрд ВВП — принципиально иная, чем $180 млрд сценария ЕАЭС, где основа — дешевые услуги для россии и низкообработанная продукция.

А теперь посмотрите, что стоит за альтернативными $180 млрд (по белорусскому сценарию).

Полная энергозависимость от россии.

Госсектор 60−70% ВВП.

россия контролирует 55−65% торговли.

Курс валюты привязан к падающему рублю.

Авторитарный режим без НАБУ, ProZorro, децентрализации. И главное — ни единого шанса вырваться.

Вот что мы построили вместо «тихого мира».

Составляющие экономики Украины

В сфере ИТ:

Более 300 000 специалистов,

42 % экспорта услуг.

Grammarly, MacPaw, Ajax Systems, более 240 компаний в сфере ИИ.

В ЕАЭС этого бы не было — белорусская ИТ-отрасль после подавления протестов потеряла 40 000 специалистов и сократилась вдвое.

Теперь то, что мало кто видит как преимущество: послевоенное восстановление. $588 млрд — это не просто наши потери, это потенциальная замена уничтоженной советской инфраструктуры на современную. Новые дороги, мосты, больницы, энергосистема, современные предприятия, образование — все по европейским стандартам.

Польша когда-то использовала структурные фонды ЕС подобным образом и увеличила ВВП в 5 раз ($172 млрд в 2000 году и $1 трлн в 2025 году). Мы можем пойти тем же путем, но с еще большим объемом инвестиций.

ЕС уже выделил €50 млрд через Ukraine Facility, согласован кредит €90 млрд, работает Европейский фонд реконструкции

А каким был бы «мир» под властью россии?

Спросите белорусов, покидающих свою родину:

Военные базы россии на бессрочной основе.

Тактическое ядерное оружие с 2023 года.

Суверенитет на бумаге.

Территория — плацдарм для агрессии

Утечка мозгов — измерение, о котором молчат.

Подавление Майдана запустило бы массовый отток (и неизвестно, больше ли было бы во время войны или во время ЕАЭС. Беларусь после 2020-го потеряла 200000+ человек и $8−11 млрд ВВП ежегодно

Для нас пропорционально — не менее миллиона.

Подавленный Майдан = ни одного Grammarly, ни одного Ajax, ни одного Swarmer, ни одного FirePoint.

Горизонт 2036-го

1. Инерционный сценарий: Евроинтеграция + восстановление + DefenseTech-экспорт: $350−450 млрд. Путь «Новой Польши»

2. Альтернативный сценарий: ЕАЭС: $200−250 млрд (и это оптимистично — если россия не втянет в очередной кризис).

Разница — в 1,5−2 раза по ВВП, но в 5−10 раз по качеству институтов, свобод и технологий. Да, у нас сейчас еще тяжелая ситуация.

Есть риски евроинтеграции.

Демография критическая — 0,98 ребенка на женщину.

Возвращение беженцев под вопросом. И чем дальше, тем громче этот вопрос.

Долг в 100% ВВП с перспективой роста

Но эти проблемы решаются с доступом к 500-миллионному рынку, качественной экономической политикой, привлечением инвестиций.

Стагнацию ЕАЭС преодолеть невозможно — это не реальная экономическая система и партнерство. Это суть контролируемой россией системы.