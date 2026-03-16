Инфляция в 600% и дефицит валюты: почему обещанное США экономическое чудо в Венесуэле откладывается

После отстранения от власти Николаса Мадуро администрация Дональда Трампа обещала гражданам Венесуэлы быстрое экономическое восстановление и процветание, однако реальность оказалась суровее. Обесценивание национальной валюты стремительно ускоряется, экспорт энергоносителей обваливается, а рядовые граждане продолжают страдать от тотальной бедности и замороженных доходов, несмотря на масштабные законодательные уступки временного правительства в пользу иностранного капитала. Об этом сообщает Bloomberg 16 марта.

Спад доходов от продажи нефти и рост инфляции

В январе объемы добычи нефти в этой южноамериканской стране сократились на 21%, опустившись до отметки 780 000 баррелей в сутки. Это привело к резкому сокращению экспорта и критическому дефициту долларов США — валюты, которая фактически заменила обесценившиеся местные деньги в повседневных расчетах граждан.

Из-за нехватки иностранной валюты годовая инфляция в стране подскочила с 475% в декабре до примерно 600% в феврале. По словам Фила Хансона, аналитика Международной кризисной группы (International Crisis Group) в Каракасе, рядовые граждане не ощущают обещанного прогресса. «Инфляция остается высокой, боливар теряет стоимость, а люди продолжают получать нищенские зарплаты», — констатирует эксперт.

Проблема официальных и теневых обменных курсов

Новая система валютных аукционов, введенная при поддержке США сразу после ареста Мадуро, оказалась слишком медленной и непрозрачной. Хотя система распределяет доллары через частные банки для продажи компаниям по среднему курсу около 500 боливаров за доллар, механизм определения приоритетных отраслей остается непонятным.

Компании, которые не могут приобрести валюту официально, вынуждены обращаться к параллельному рынку, где курс достигает 600 боливаров за доллар. Это создает дополнительную нагрузку на бизнес, поскольку предприятия обязаны рассчитывать цены на свою продукцию по более низкому официальному курсу Центрального банка.

Аналитик компании JPMorgan Кэтрин Марни подчеркивает, что инфляция будет оставаться высокой в ближайшей перспективе, пока предложение доллара не увеличится, а курсы не выровняются. Она напоминает, что в середине 2024 года, когда страна могла свободно экспортировать нефть, унификация курса позволила снизить годовую инфляцию до 35%.

Бедность на фоне уступок со стороны законодателей

Разрыв между обещаниями и реальностью становится всё более очевидным: по данным опроса компании Meganálisis, около 80 % жителей заявляют, что их экономическое положение за первые два месяца года не улучшилось по сравнению с 2025 годом. Лишь 7 % опрошенных заметили определённые сдвиги в лучшую сторону.

Основное недовольство населения вызывает уровень доходов. Официальная минимальная зарплата заморожена с 2022 года на уровне 130 боливаров, что по официальному курсу составляет около 30 центов. Эта цифра носит чисто символический характер: люди выживают исключительно за счет подработок и денежных переводов из-за границы. Большинство респондентов считают, что минимальная зарплата для выживания должна составлять от $200 до $400 в месяц. В то же время, по расчетам исследовательской группы Cendas, базовая продуктовая корзина для семьи из пяти человек стоит $677 в месяц.

Это провоцирует рост социальной напряжённости. В январе количество протестов выросло на 53 %, причём около 50 из них были связаны с трудовыми требованиями. В четверг по всей стране прошли массовые митинги рабочих, пенсионеров и студентов, которые требовали повышения выплат для компенсации стоимости жизни, что стало первым серьезным испытанием на толерантность новой администрации к инакомыслию.