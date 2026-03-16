Инфляция в 600% и дефицит валюты: почему обещанное США экономическое чудо в Венесуэле откладывается

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2026, 16:45 Читати українською

Инфляция в 600% и дефицит валюты: почему обещанное США экономическое чудо в Венесуэле откладывается

После отстранения от власти Николаса Мадуро администрация Дональда Трампа обещала гражданам Венесуэлы быстрое экономическое восстановление и процветание, однако реальность оказалась суровее. Обесценивание национальной валюты стремительно ускоряется, экспорт энергоносителей обваливается, а рядовые граждане продолжают страдать от тотальной бедности и замороженных доходов, несмотря на масштабные законодательные уступки временного правительства в пользу иностранного капитала. Об этом сообщает Bloomberg 16 марта.

После отстранения от власти Николаса Мадуро администрация Дональда Трампа обещала гражданам Венесуэлы быстрое экономическое восстановление и процветание, однако реальность оказалась суровее.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Спад доходов от продажи нефти и рост инфляции

В январе объемы добычи нефти в этой южноамериканской стране сократились на 21%, опустившись до отметки 780 000 баррелей в сутки. Это привело к резкому сокращению экспорта и критическому дефициту долларов США — валюты, которая фактически заменила обесценившиеся местные деньги в повседневных расчетах граждан.

Из-за нехватки иностранной валюты годовая инфляция в стране подскочила с 475% в декабре до примерно 600% в феврале. По словам Фила Хансона, аналитика Международной кризисной группы (International Crisis Group) в Каракасе, рядовые граждане не ощущают обещанного прогресса. «Инфляция остается высокой, боливар теряет стоимость, а люди продолжают получать нищенские зарплаты», — констатирует эксперт.

Проблема официальных и теневых обменных курсов

Новая система валютных аукционов, введенная при поддержке США сразу после ареста Мадуро, оказалась слишком медленной и непрозрачной. Хотя система распределяет доллары через частные банки для продажи компаниям по среднему курсу около 500 боливаров за доллар, механизм определения приоритетных отраслей остается непонятным.

Компании, которые не могут приобрести валюту официально, вынуждены обращаться к параллельному рынку, где курс достигает 600 боливаров за доллар. Это создает дополнительную нагрузку на бизнес, поскольку предприятия обязаны рассчитывать цены на свою продукцию по более низкому официальному курсу Центрального банка.

Аналитик компании JPMorgan Кэтрин Марни подчеркивает, что инфляция будет оставаться высокой в ближайшей перспективе, пока предложение доллара не увеличится, а курсы не выровняются. Она напоминает, что в середине 2024 года, когда страна могла свободно экспортировать нефть, унификация курса позволила снизить годовую инфляцию до 35%.

Бедность на фоне уступок со стороны законодателей

Разрыв между обещаниями и реальностью становится всё более очевидным: по данным опроса компании Meganálisis, около 80 % жителей заявляют, что их экономическое положение за первые два месяца года не улучшилось по сравнению с 2025 годом. Лишь 7 % опрошенных заметили определённые сдвиги в лучшую сторону.

Основное недовольство населения вызывает уровень доходов. Официальная минимальная зарплата заморожена с 2022 года на уровне 130 боливаров, что по официальному курсу составляет около 30 центов. Эта цифра носит чисто символический характер: люди выживают исключительно за счет подработок и денежных переводов из-за границы. Большинство респондентов считают, что минимальная зарплата для выживания должна составлять от $200 до $400 в месяц. В то же время, по расчетам исследовательской группы Cendas, базовая продуктовая корзина для семьи из пяти человек стоит $677 в месяц.

Это провоцирует рост социальной напряжённости. В январе количество протестов выросло на 53 %, причём около 50 из них были связаны с трудовыми требованиями. В четверг по всей стране прошли массовые митинги рабочих, пенсионеров и студентов, которые требовали повышения выплат для компенсации стоимости жизни, что стало первым серьезным испытанием на толерантность новой администрации к инакомыслию.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами