После Совета кантонов (малой палаты парламента) Национальный совет (большая палата) также высказался на прошлой неделе в пользу депутатской инициативы, предусматривающей создание новой государственной стратегии в сфере предоставления убежища. В частности, предполагается существенно ограничить число ходатайств о предоставлении убежища в Швейцарии, пишет Swissinfo.
Швейцария ужесточает правила предоставления убежища мигрантам
Что известно о новой Стратегии
Как говорится в тексте одобренной палатой депутатской инициативы, внесенной фракцией Швейцарской народной партии (SVP), стратегия Федерального совета под названием Asylstrategie 2027 «на деле стратегией не является». Поэтому правительство должно представить новый вариант, который, среди прочего, предусматривал бы ограничение воссоединения семей. Национальный совет одобрил эту инициативу в ходе чрезвычайной сессии, посвящённой вопросам безопасности.
Кроме того, авторы этой парламентской инициативы требуют существенно сократить число ходатайств о предоставлении убежища и связанные с ними расходы, а также ограничить преступность среди просителей убежища.
Процедуры рассмотрения ходатайств и жалоб, по их мнению, должны быть ускорены, а число высылок увеличено. Накануне Совет кантонов уже одобрил аналогичную инициативу, внесённую Ханнесом Германном (Hannes Germann) от Швейцарской народной партии, кантон Шаффхаузен.
Формально, однако, эту инициативу ещё должна одобрить и другая палата парламента. Впрочем, это считается формальностью.
То же самое относится и к ещё одной инициативе от SVP, предусматривающей применение в отношении агрессивно ведущих себя просителей убежища таких мер, как десятидневный запрет на выход за пределы федеральных центров предоставления убежища либо даже содержание под стражей.
