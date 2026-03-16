Швейцария ужесточает правила предоставления убежища мигрантам

После Совета кантонов (малой палаты парламента) Национальный совет (большая палата) также высказался на прошлой неделе в пользу депутатской инициативы, предусматривающей создание новой государственной стратегии в сфере предоставления убежища. В частности, предполагается существенно ограничить число ходатайств о предоставлении убежища в Швейцарии, пишет Swissinfo.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о новой Стратегии

Как говорится в тексте одобренной палатой депутатской инициативы, внесенной фракцией Швейцарской народной партии (SVP), стратегия Федерального совета под названием Asylstrategie 2027 «на деле стратегией не является». Поэтому правительство должно представить новый вариант, который, среди прочего, предусматривал бы ограничение воссоединения семей. Национальный совет одобрил эту инициативу в ходе чрезвычайной сессии, посвящённой вопросам безопасности.

Кроме того, авторы этой парламентской инициативы требуют существенно сократить число ходатайств о предоставлении убежища и связанные с ними расходы, а также ограничить преступность среди просителей убежища.

