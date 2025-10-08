Multi от Минфин
українська
8 октября 2025, 18:14

Швейцария меняет правила для украинцев

С 1 ноября 2025 года Швейцария изменит подход к предоставлению статуса защиты S для украинцев: теперь власти будут учитывать регион, из которого приезжает беженец. Однако эти новые ограничения не будут действовать для граждан Украины, уже имеющих этот статус. Об этом сообщает Swissinfo.

С 1 ноября 2025 года Швейцария изменит подход к предоставлению статуса защиты S для украинцев: теперь власти будут учитывать регион, из которого приезжает беженец.
Фото: aristeya.com.ua

Что известно

Новые правила предусматривают, что украинцы, проживавшие за пределами зон боевых действий, в частности, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, больше не смогут автоматически получить статус S.

Правительство Швейцарии считает, что возвращение в эти регионы «умное и безопасное».

По данным правительства, статус S теперь будет предоставляться лицам, чье место жительства находится в одной из украинских областей, оккупированных российскими войсками или зон боевых действий.

Это новое правило будет действовать с 1 ноября 2025 года. Те, кто уже получил статус S, не подпадают под это ограничение.

Украинцы, которые не смогут получить статус защиты S по новым правилам, смогут подать заявление на получение убежища. В то же время правительство намерено продлить действие самого статуса S до 4 марта 2027 года, а также сохранить поддержку для имеющих его беженцев.

Такое решение, пояснили в правительстве, принято во исполнение требования парламента — различать между регионами Украины, куда возврат считается безопасным, и теми, где оно невозможно из-за боевых действий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

financialGenius
financialGenius
8 октября 2025, 18:30
Правильно делают , а то более трех лет они не могут интегрироваться и пойти работать … стыдно за своих же …
