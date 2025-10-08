Швейцария меняет правила для украинцев

С 1 ноября 2025 года Швейцария изменит подход к предоставлению статуса защиты S для украинцев: теперь власти будут учитывать регион, из которого приезжает беженец. Однако эти новые ограничения не будут действовать для граждан Украины, уже имеющих этот статус. Об этом сообщает Swissinfo.

Что известно

Новые правила предусматривают, что украинцы, проживавшие за пределами зон боевых действий, в частности, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, больше не смогут автоматически получить статус S.

Правительство Швейцарии считает, что возвращение в эти регионы «умное и безопасное».

По данным правительства, статус S теперь будет предоставляться лицам, чье место жительства находится в одной из украинских областей, оккупированных российскими войсками или зон боевых действий.

Это новое правило будет действовать с 1 ноября 2025 года. Те, кто уже получил статус S, не подпадают под это ограничение.

Украинцы, которые не смогут получить статус защиты S по новым правилам, смогут подать заявление на получение убежища. В то же время правительство намерено продлить действие самого статуса S до 4 марта 2027 года, а также сохранить поддержку для имеющих его беженцев.

Такое решение, пояснили в правительстве, принято во исполнение требования парламента — различать между регионами Украины, куда возврат считается безопасным, и теми, где оно невозможно из-за боевых действий.