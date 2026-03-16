Миллиардные обороты и реальные убытки: как инфляция изменила топ-10 ритейлеров Украины

Совокупный доход лидеров украинского розничного рынка по итогам 2025 года вырос на 22%, превысив 647 миллиардов гривен. Однако за фасадом масштабных оборотов и повышения финансового порога для вхождения в десятку крупнейших игроков скрывается падение рентабельности и прямые убытки некогда ведущих компаний. Об этом сообщает Опендатабот 16 марта.

Монополизация рынка и инфляционные доходы

Совокупная выручка компаний розничной торговли, вошедших в Индекс Опендатабота 2026, достигла 647,33 млрд грн. Для сравнения: это на 22% больше, чем у лидеров предыдущего индекса. Чтобы попасть в десятку, компаниям пришлось преодолеть новый финансовый барьер, который за год вырос с 20 млрд грн до 30 млрд грн.

Верхняя часть рейтинга по-прежнему монополизирована. Первое место бесспорно занимает «АТБ-Маркет» (входит в финансово-промышленную группу АТБ, насчитывающую более 13 бизнес-направлений). Выручка сети в 2025 году составила 247,35 млрд грн (рост на 18%), что генерирует более трети от всего дохода топ-10. Прибыль компании увеличилась на 11% — до 3,43 млрд грн.

Второе место четвертый год подряд занимает «Сильпо-Фуд» (Fozzy Group) с доходом в 106,07 млрд грн (+14%). Сеть продемонстрировала самый высокий рост прибыли среди участников рейтинга — в 7,5 раза, достигнув 1,16 млрд грн. Еще один актив Fozzy Group, сеть «Фора», второй раз подряд заняла четвертое место. Доход компании составил 44,34 млрд грн (+27%), а прибыль выросла втрое — до 394,5 млн грн. Вместе «Сильпо» и «Фора» аккумулировали 150,41 млрд грн (23% от дохода всей десятки).

Бум дискаунтеров и падение рентабельности

Формат жестких дискаунтеров продолжает экспансию. Сеть «Аврора» (ООО «Выгодная покупка») второй год подряд удерживает третье место. Компания увеличила доход на 30% — до 49,25 млрд грн, и стала самой прибыльной во всем Индексе. Ее чистая прибыль за 2025 год достигла 4,52 млрд грн (+11%).

На пятое место вернулся продавец техники Comfy (ООО «Комфи Трейд»), который в прошлом году выпал из рейтинга из-за проблем с отчетностью. Сеть получила 39,03 млрд грн дохода (+12%), однако ее прибыльность обвалилась почти вдвое: с 25,5 млн грн до скромных 12,8 млн грн.

Шестое место занимает Novus. Доход сети вырос на 20% — до 34,69 млрд грн, но прибыль фактически осталась на прежнем уровне, составив 556 млн грн.

Новичком в списке стала сеть АЗС WOG (ООО «Петрол Контракт», основанное в 2022 году). Она продемонстрировала самую быструю динамику: доход увеличился в 1,7 раза (до 30,79 млрд грн), а прибыль выросла пропорционально до 342,6 млн грн, выведя компанию на 9-е место вместо другой структуры группы «Континиум» — «Вест Петрол Маркет», чьи финансовые показатели обвалились после 2024 года.

Убыточные гиганты и те, кто оказался за бортом

В отличие от 2024 года, когда все компании из топ-листа были прибыльными, в 2025 году крупные ритейлеры понесли убытки.

Сеть Metro («Метро Кэш энд Керри Украина»), сохранившая 7-е место, сообщила об убытке в размере 380,9 млн грн, несмотря на номинальный рост выручки на 18% (до 33,92 млрд грн).

Наиболее резкое падение продемонстрировал маркетплейс Rozetka (входит в ФПГ «Розетка», владеющую 10 предприятиями). Компания упала с 5-го сразу на 10-е место. Ее доход застыл на уровне 30,08 млрд грн (+1%), а финансовый результат оказался отрицательным — 38,9 млн грн убытка.

На восьмом месте третий год подряд остается сеть EVA (ООО «РУШ», входит в состав корпорации «Тервин», объединяющей более 20 предприятий). Ее доход составил 31,82 млрд грн (+18%), однако чистая прибыль сократилась на 21%: с 1,4 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Вне десятки лидеров оказались такие крупные сети, как Varus (ООО «Омега», также входит в «Тервин»), которая получила 24 млрд грн дохода (+20%) и 42,7 млн грн прибыли (+21%). Также в рейтинг не вошла компания «Фудком» (управляет сетью «Велика кишеня», принадлежит ФПГ «Ритейл груп») с доходом 23,65 млрд грн (+19%) и прибылью 378,7 млн грн (рост в три раза).

Инфляционная маржа

Данные аналитических агентств свидетельствуют о том, что номинальный рост доходов рынка FMCG в Украине (на уровне 17−20%) не отражает увеличения физических объемов потребления. Основной движущей силой этих миллиардных цифр являются инфляция и рост цен на товары первой необходимости.