16 марта 2026, 8:46 Читати українською

Свириденко приказала ускорить ремонт дорог до 150 тысяч м² в день

В правительстве объявили о развертывании дорожных ремонтных работ по всей стране. Глава правительства приказала ускорить их до 150 тысяч м² в день. Об этом сообщили премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сколько уже отремонтировали

По данным правительства, с начала года ликвидировано более 518 тысяч м² повреждений. В настоящее время темпы дорожных работ составляют до 60 тысяч м² в сутки.

«Поставила задачу Минразвития повысить темпы выполнения дорожных работ до 150 тысяч до конца марта. Это позволит существенно ускорить ликвидацию повреждений после зимы», — заявила Свириденко.

Чиновники определили перечень ключевых логистических маршрутов и эвакуационных коридоров, имеющих критическое значение для медицинской и оборонной системы. Речь идет о около 600 км дорог, требующих специальных мер антидроновой защиты. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что ремонтные работы уже развернуты по всей стране.

«Отдельный трек — прифронтовые дороги, которые обеспечивают военную логистику, медицинскую эвакуацию и поставки для Сил обороны», — добавил он.

Общая потребность финансирования для этих направлений — более 12,8 млрд гривен. В настоящее время разрабатывается механизм совместного финансирования из Минобороны для восстановления таких маршрутов и внедрения необходимых инженерных и защитных решений.

Сколько стоит ремонт дорог

По словам первого заместителя председателя транспортного комитета В Р Юлии Клименко, в 2020—2023 годах только из государственного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт дорог было израсходовано более 300 млрд грн — это наибольший объем финансирования за всю историю независимости. Отдельно привлекались кредитные средства, по которым государство сейчас платит 15−19 млрд грн ежегодно в виде процентов и погашения тела долга. Несмотря на масштабные расходы, состояние части дорог остается проблемным.

По словам Клименко, в государственном бюджете на 2026 год на содержание дорог (без капитального обновления) предусмотрено 12,6 млрд грн. В то же время на погашение долгов по кредитам, привлеченным в 2019—2023 годах, планируется направить около 15 млрд. грн. Таким образом, объем средств на обслуживание долга превышает расходы на содержание дорожной сети.

Роман Мирончук
