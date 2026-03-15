Корпорация Meta сократит пятую часть штата для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта

Компания Meta готовит масштабную волну увольнений, которая может затронуть 20 % или даже больше сотрудников. Руководство корпорации планирует сокращения, чтобы компенсировать чрезвычайно высокие расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта и адаптироваться к новой корпоративной реальности, где ИИ-инструменты позволяют выполнять работу меньшим количеством людей. Об этом сообщает Reuters 13 марта.

Масштабы сокращений и «год эффективности» 2.0

Окончательная дата начала сокращений и их точный масштаб пока не утверждены. Однако топ-менеджмент компании уже сообщил руководителям высшего звена о необходимости приступить к планированию оптимизации штата. Эта информация поступила от анонимных источников, не имеющих права публично комментировать ситуацию. Официальный представитель Meta Энди Стоун отреагировал на запросы журналистов традиционной корпоративной отмазкой: «Это спекулятивные сообщения о теоретических подходах».

Если Meta остановится на отметке в 20%, эти увольнения станут самыми масштабными со времени реструктуризации в конце 2022-го и начале 2023 года, которую в компании назвали «годом эффективности». Согласно последнему отчету, по состоянию на 31 декабря в корпорации насчитывалось почти 79 000 сотрудников. Напомним, что в ноябре 2022 года Meta уже уволила 11 000 сотрудников (около 13% штата на тот момент), а примерно через четыре месяца объявила о сокращении еще 10 000 рабочих мест.

Миллиардные инвестиции в ИИ и поглощение стартапов

В течение последнего года генеральный директор Марк Цукерберг активно стремился укрепить позиции компании в сфере генеративного ИИ. Чтобы привлечь ведущих исследователей в свою новую команду по разработке «суперинтеллекта», корпорация предлагала гигантские компенсационные пакеты, некоторые из которых оценивались в сотни миллионов долларов за четыре года.

Финансовые амбиции этих разработок впечатляют: компания заявила, что к 2028 году планирует инвестировать 600 миллиардов долларов в развитие центров обработки данных. Параллельно Meta тратит колоссальные средства на поглощение сторонних проектов. В начале этой недели она приобрела Moltbook — социальную сеть, созданную специально для общения ИИ-агентов. Кроме того, компания тратит не менее 2 миллиардов долларов на покупку китайского ИИ-стартапа Manus. Цукерберг прямо намекал на сокращение персонала из-за этих инвестиций, отметив в январе: «Мы видим проекты, которые раньше требовали больших команд, а теперь их может выполнять один очень талантливый человек».