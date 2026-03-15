Корпорация Meta сократит пятую часть штата для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
15 марта 2026, 9:01 Читати українською

Корпорация Meta сократит пятую часть штата для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта

Компания Meta готовит масштабную волну увольнений, которая может затронуть 20 % или даже больше сотрудников. Руководство корпорации планирует сокращения, чтобы компенсировать чрезвычайно высокие расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта и адаптироваться к новой корпоративной реальности, где ИИ-инструменты позволяют выполнять работу меньшим количеством людей. Об этом сообщает Reuters 13 марта.

Компания Meta готовит масштабную волну увольнений, которая может затронуть 20 % или даже больше сотрудников.

Масштабы сокращений и «год эффективности» 2.0

Окончательная дата начала сокращений и их точный масштаб пока не утверждены. Однако топ-менеджмент компании уже сообщил руководителям высшего звена о необходимости приступить к планированию оптимизации штата. Эта информация поступила от анонимных источников, не имеющих права публично комментировать ситуацию. Официальный представитель Meta Энди Стоун отреагировал на запросы журналистов традиционной корпоративной отмазкой: «Это спекулятивные сообщения о теоретических подходах».

Если Meta остановится на отметке в 20%, эти увольнения станут самыми масштабными со времени реструктуризации в конце 2022-го и начале 2023 года, которую в компании назвали «годом эффективности». Согласно последнему отчету, по состоянию на 31 декабря в корпорации насчитывалось почти 79 000 сотрудников. Напомним, что в ноябре 2022 года Meta уже уволила 11 000 сотрудников (около 13% штата на тот момент), а примерно через четыре месяца объявила о сокращении еще 10 000 рабочих мест.

Миллиардные инвестиции в ИИ и поглощение стартапов

В течение последнего года генеральный директор Марк Цукерберг активно стремился укрепить позиции компании в сфере генеративного ИИ. Чтобы привлечь ведущих исследователей в свою новую команду по разработке «суперинтеллекта», корпорация предлагала гигантские компенсационные пакеты, некоторые из которых оценивались в сотни миллионов долларов за четыре года.

Финансовые амбиции этих разработок впечатляют: компания заявила, что к 2028 году планирует инвестировать 600 миллиардов долларов в развитие центров обработки данных. Параллельно Meta тратит колоссальные средства на поглощение сторонних проектов. В начале этой недели она приобрела Moltbook — социальную сеть, созданную специально для общения ИИ-агентов. Кроме того, компания тратит не менее 2 миллиардов долларов на покупку китайского ИИ-стартапа Manus. Цукерберг прямо намекал на сокращение персонала из-за этих инвестиций, отметив в январе: «Мы видим проекты, которые раньше требовали больших команд, а теперь их может выполнять один очень талантливый человек».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Qwerty1999
Qwerty1999
15 марта 2026, 10:12
В сельском хозяйстве США
требуются сезонные работники.
