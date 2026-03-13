Декларирование недвижимости в 2026 году: как государство будет взимать до 23% с продажи и наследства

В Украине продолжается кампания по декларированию имущественного положения и доходов, в рамках которой граждане обязаны отчитаться о доходах от операций с недвижимым имуществом. В зависимости от степени родства при наследовании, а также количества сделок купли-продажи и срока владения объектом, налоговая нагрузка на украинцев может достигать почти четверти от общей стоимости актива. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Запорожской области.

Наследие: цена семейных уз

Получение недвижимости по наследству требует значительных финансовых затрат, если имущество переходит не к ближайшим родственникам. Для наследников, не относящихся к первой и второй степеням родства, государство установило ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 5%, к которой добавляется ещё 5% военного сбора.

Наиболее жесткие налоговые условия применяются к активам, полученным из-за рубежа, или если наследодателем является иностранец. В таких случаях придется уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Все лица, чье наследство подлежит налогообложению по ставкам 5% и 18%, обязаны подать декларацию об имущественном положении и доходах.

Продажа квадратных метров: прогрессивная шкала сборов

Попытка реализовать недвижимое имущество также сопровождается строгими правилами. Процент, который необходимо перечислить в бюджет, напрямую зависит от частоты сделок:

Первая продажа в году: если владелец владел объектом менее трех лет, он обязан уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Вторая продажа в году: независимо от срока владения государство взимает 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Третья и каждая последующая продажа в году: рассматривается налоговыми органами как коммерческая деятельность, поэтому ставка НДФЛ повышается до 18%, а военный сбор остается на уровне 5%.

Организационные нюансы от ГНС

Налоговики напоминают, что текущая декларационная кампания продолжается. Для разъяснения деталей ведомство рекомендует обращаться на горячие линии по направлению «Налогообложение физических лиц». Кроме того, на официальной инфографике службы размещены два специальных QR-кода: первый позволяет быстро перейти к контактным данным, а второй — скачать актуальную форму декларации.