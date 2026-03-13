Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 марта 2026, 14:41

Декларирование недвижимости в 2026 году: как государство будет взимать до 23% с продажи и наследства

В Украине продолжается кампания по декларированию имущественного положения и доходов, в рамках которой граждане обязаны отчитаться о доходах от операций с недвижимым имуществом. В зависимости от степени родства при наследовании, а также количества сделок купли-продажи и срока владения объектом, налоговая нагрузка на украинцев может достигать почти четверти от общей стоимости актива. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Запорожской области.

В Украине продолжается кампания по декларированию имущественного положения и доходов, в рамках которой граждане обязаны отчитаться о доходах от операций с недвижимым имуществом.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Наследие: цена семейных уз

Получение недвижимости по наследству требует значительных финансовых затрат, если имущество переходит не к ближайшим родственникам. Для наследников, не относящихся к первой и второй степеням родства, государство установило ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 5%, к которой добавляется ещё 5% военного сбора.

Наиболее жесткие налоговые условия применяются к активам, полученным из-за рубежа, или если наследодателем является иностранец. В таких случаях придется уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Все лица, чье наследство подлежит налогообложению по ставкам 5% и 18%, обязаны подать декларацию об имущественном положении и доходах.

Продажа квадратных метров: прогрессивная шкала сборов

Попытка реализовать недвижимое имущество также сопровождается строгими правилами. Процент, который необходимо перечислить в бюджет, напрямую зависит от частоты сделок:

  • Первая продажа в году: если владелец владел объектом менее трех лет, он обязан уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора.
  • Вторая продажа в году: независимо от срока владения государство взимает 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Третья и каждая последующая продажа в году: рассматривается налоговыми органами как коммерческая деятельность, поэтому ставка НДФЛ повышается до 18%, а военный сбор остается на уровне 5%.

Организационные нюансы от ГНС

Налоговики напоминают, что текущая декларационная кампания продолжается. Для разъяснения деталей ведомство рекомендует обращаться на горячие линии по направлению «Налогообложение физических лиц». Кроме того, на официальной инфографике службы размещены два специальных QR-кода: первый позволяет быстро перейти к контактным данным, а второй — скачать актуальную форму декларации.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
13 марта 2026, 15:06
#
Це більше бариг стосується, а так нічого особливого.
Є варіант, що вищезазначені будуть вкладати в ціну ці податки…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Іван Зезекало и 10 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами