В марте 2026 г. органы Пенсионного фонда Украины проведут плановый перерасчет размера жилищных субсидий для домохозяйств, в которых существенно изменился уровень доходов. Процедура состоится автоматически, поэтому гражданам не нужно дополнительно обращаться в учреждения или подавать новые заявления. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Пенсионный фонд автоматически перечислит субсидии в марте: кого коснутся изменения
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кому изменят размер выплат?
Перерасчет касается тех семей, чей среднемесячный совокупный доход увеличился или уменьшился более чем на 50%.
Согласно правилам, такой пересмотр проводится дважды в год — в марте и августе. Это позволяет государству оперативно реагировать на изменение финансового состояния субсидиантов и корректировать помощь в соответствии с их актуальными потребностями.
Какие доходы принимают во внимание?
Для мартовского пересчета специалисты ПФУ будут сравнивать два периода:
- Текущий период: доходы за III и IV кварталы 2025 г.
- Базовый период: доходы за I и II кварталы 2025 года (именно эти цифры использовались при назначении субсидии на текущий отопительный сезон).
Если разница между этими показателями превышает 50% в любую сторону, сумма ежемесячного пособия по оплате коммунальных услуг будет изменена уже с этого месяца.
Читайте также: Выезд за границу может повлиять на льготы и субсидии: что предлагает Кабмин
Проведение такого перерасчета предусмотрено пунктом 92 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины
Комментарии