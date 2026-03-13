Пенсионный фонд автоматически перечислит субсидии в марте: кого коснутся изменения

В марте 2026 г. органы Пенсионного фонда Украины проведут плановый перерасчет размера жилищных субсидий для домохозяйств, в которых существенно изменился уровень доходов. Процедура состоится автоматически, поэтому гражданам не нужно дополнительно обращаться в учреждения или подавать новые заявления. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кому изменят размер выплат?

Перерасчет касается тех семей, чей среднемесячный совокупный доход увеличился или уменьшился более чем на 50%.

Согласно правилам, такой пересмотр проводится дважды в год — в марте и августе. Это позволяет государству оперативно реагировать на изменение финансового состояния субсидиантов и корректировать помощь в соответствии с их актуальными потребностями.

Какие доходы принимают во внимание?

Для мартовского пересчета специалисты ПФУ будут сравнивать два периода:

Текущий период: доходы за III и IV кварталы 2025 г.

Базовый период: доходы за I и II кварталы 2025 года (именно эти цифры использовались при назначении субсидии на текущий отопительный сезон).

Если разница между этими показателями превышает 50% в любую сторону, сумма ежемесячного пособия по оплате коммунальных услуг будет изменена уже с этого месяца.

Читайте также: Выезд за границу может повлиять на льготы и субсидии: что предлагает Кабмин