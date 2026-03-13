Multi от Минфин
українська
13 марта 2026, 9:34 Читати українською

Наличная валюта в кассах банков: НБУ уверяет, что дефицита нет

Национальный банк Украины продолжает системно обеспечивать банковскую систему наличной иностранной валютой. Результаты последних операций, проведенных 12 марта, свидетельствуют о том, что рынок полностью насыщен наличными. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Наличная валюта в кассах банков: НБУ уверяет, что дефицита нет
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Итоги торгов за 12 марта

Результаты операций НБУ по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой, состоявшихся 12 марта:

  • объявленный объем сделок — $100 млн и 50 млн евро;
  • количество участников — один банк;
  • общий объем заявок — $10 млн и 5 млн евро;
  • заявки удовлетворены в полном объеме.

Отметим, что в операции принял участие только один банк, являющийся индикатором отсутствия ажиотажа в банковском секторе.

«В целом в течение 09−12 марта объявленное в рамках соответствующих операций предложение валюты значительно превысило фактический спрос со стороны банков. Это подтверждает, что дефицита наличной валюты нет», — говорится в сообщении Нацбанка.

Регулятор подчеркнул, что готов и дальше поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой. Частота и объем соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы.

Напомним

На пятницу, 13 марта, НБУ установил курс доллара на уровне 44,16 грн, что является новым историческим максимумом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

zevs1
zevs1
13 марта 2026, 10:52
Если дефицита нет,то почему курс доллара США растёт?
Romanenkas17
Romanenkas17
13 марта 2026, 12:50
Бо всі вже не вірять казкам.
