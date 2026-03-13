Национальный банк Украины продолжает системно обеспечивать банковскую систему наличной иностранной валютой. Результаты последних операций, проведенных 12 марта, свидетельствуют о том, что рынок полностью насыщен наличными. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Наличная валюта в кассах банков: НБУ уверяет, что дефицита нет
Итоги торгов за 12 марта
Результаты операций НБУ по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой, состоявшихся 12 марта:
- объявленный объем сделок — $100 млн и 50 млн евро;
- количество участников — один банк;
- общий объем заявок — $10 млн и 5 млн евро;
- заявки удовлетворены в полном объеме.
Отметим, что в операции принял участие только один банк, являющийся индикатором отсутствия ажиотажа в банковском секторе.
«В целом в течение 09−12 марта объявленное в рамках соответствующих операций предложение валюты значительно превысило фактический спрос со стороны банков. Это подтверждает, что дефицита наличной валюты нет», — говорится в сообщении Нацбанка.
Регулятор подчеркнул, что готов и дальше поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой. Частота и объем соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы.
Напомним
На пятницу, 13 марта, НБУ установил курс доллара на уровне 44,16 грн, что является новым историческим максимумом.
