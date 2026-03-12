В Украине продолжает стремительно дорожать дизель и автогаз: какие цены на АЗС

В четверг, 12 марта, средняя стоимость горючего на украинских АЗС продолжает идти вверх. Пока цены на бензин держатся относительно стабильно, другие виды топлива демонстрируют уверенный рост. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Средние цены на горючее

Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:

Дизельное горючее стало лидером по темпам подорожания среди нефтепродуктов. Его средняя цена увеличилась на 85 копеек (+1,16%) и теперь составляет 74,37 грн/л.

Автомобильный газ также существенно прибавил в цене плюс 61 копейка (+1,48%). Заправиться газом можно в среднем за 41,97 грн/л.

Бензин марки А-95 (как премиальный, так и обычный) и А-92 продемонстрировали минимальный прирост — всего на 5 копеек за литр:

А-95 премиум теперь стоит 72,71 грн/л;

обычный А-95 — 69,14 грн/л;

А-92 — 66,19 грн/л.

Цены АЗС на планьное и автогаз