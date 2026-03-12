Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Фьючерсы в США падают на фоне нового скачка цен на нефть

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились в четверг, 12 марта, после того как цены на нефть в данный момент взлетели до отметки $100 за баррель. Это спровоцировало новую волну опасений по поводу инфляции и заставило трейдеров пересмотреть свои ожидания относительно снижения процентных ставок в США, сообщает Reuters.

Фьючерсы в США падают на фоне нового скачка цен на нефть

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Нефтяной шок и угроза стагфляции

Скачок цен на нефть произошел после сообщений о пожаре на двух танкерах в иракских водах в результате иранских ударов. Это стало частью масштабной серии атак на энергетическую инфраструктуру Ближнего Востока.

По состоянию на 09:33 зафиксированы следующие показатели:

  • Brent выросла на $4,47 (4,86%), достигнув $96,45 за баррель. В ходе торгов цена ненадолго достигала отметки в $100.
  • WTI: поднялась на $4,05 (4,64%) — до $91,30 за баррель.

Читайте также: Иран призвал мир готовиться к нефти по $200 за баррель

«Проблема в том, что инвесторы все чаще закладывают в цены длительный конфликт, который нанесет значительный экономический ущерб. Отсутствие признаков деэскалации держит цены на нефть высокими, повышая риск масштабного стагфляционного шока», — отметили аналитики Deutsche Bank.

Изменение прогнозов по ставкам ФРС

Из-за энергетического кризиса планы центральных банков по смягчению монетарной политики оказались под угрозой. Goldman Sachs перенес прогноз первого понижения ставки ФРС с июня на сентябрь. Рынок теперь рассчитывает только на одно понижение на четверть пункта до декабря (ранее ожидали два).

Реакция рынка

На премаркете по состоянию на 10:49 зафиксировано падение:

  • Dow E-minis: -262 пункта (0,55%);
  • S&P 500 E-minis: -29,75 пунктов (0,44%);
  • Nasdaq 100 E-minis -109,75 пункта (0,44%).
  • Индекс волатильности CBOE («индекс страха»): вырос до 25,24.

Лидеры падения и роста:

  • Авиакомпании и круизы: акции American Airlines, Southwest, Norwegian и Royal Caribbean потеряли более 1%. Сектор авиаперевозок готовится к наибольшим месячным потерям за последний год.
  • Энергетика: Occidental и EQT Corporation показали незначительный рост на фоне дорогой нефти.
  • Технологии: акции приложения для знакомств Bumble взлетели на 24% после превышающего прогнозы отчета о доходах.

Кризис частного кредитования

Инвесторы начали тщательно изучать рынок частного кредитования в размере $2 трлн из-за проблем с выплатами ссуд при высоких ставках.

Morgan Stanley ограничил выплаты в одном из своих фондов. JPMorgan Chase снизил стоимость некоторых кредитов.

Акции Blackstone и Blue Owl просели на фоне обвинений в сокрытии слабостей своих портфелей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
