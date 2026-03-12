Фьючерсы в США падают на фоне нового скачка цен на нефть

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились в четверг, 12 марта, после того как цены на нефть в данный момент взлетели до отметки $100 за баррель. Это спровоцировало новую волну опасений по поводу инфляции и заставило трейдеров пересмотреть свои ожидания относительно снижения процентных ставок в США, сообщает Reuters.

Нефтяной шок и угроза стагфляции

Скачок цен на нефть произошел после сообщений о пожаре на двух танкерах в иракских водах в результате иранских ударов. Это стало частью масштабной серии атак на энергетическую инфраструктуру Ближнего Востока.

По состоянию на 09:33 зафиксированы следующие показатели:

Brent выросла на $4,47 (4,86%), достигнув $96,45 за баррель. В ходе торгов цена ненадолго достигала отметки в $100.

WTI: поднялась на $4,05 (4,64%) — до $91,30 за баррель.

«Проблема в том, что инвесторы все чаще закладывают в цены длительный конфликт, который нанесет значительный экономический ущерб. Отсутствие признаков деэскалации держит цены на нефть высокими, повышая риск масштабного стагфляционного шока», — отметили аналитики Deutsche Bank.

Изменение прогнозов по ставкам ФРС

Из-за энергетического кризиса планы центральных банков по смягчению монетарной политики оказались под угрозой. Goldman Sachs перенес прогноз первого понижения ставки ФРС с июня на сентябрь. Рынок теперь рассчитывает только на одно понижение на четверть пункта до декабря (ранее ожидали два).

Реакция рынка

На премаркете по состоянию на 10:49 зафиксировано падение:

Dow E-minis: -262 пункта (0,55%);

S&P 500 E-minis: -29,75 пунктов (0,44%);

Nasdaq 100 E-minis -109,75 пункта (0,44%).

Индекс волатильности CBOE («индекс страха»): вырос до 25,24.

Лидеры падения и роста:

Авиакомпании и круизы: акции American Airlines, Southwest, Norwegian и Royal Caribbean потеряли более 1%. Сектор авиаперевозок готовится к наибольшим месячным потерям за последний год.

Энергетика: Occidental и EQT Corporation показали незначительный рост на фоне дорогой нефти.

Технологии: акции приложения для знакомств Bumble взлетели на 24% после превышающего прогнозы отчета о доходах.

Кризис частного кредитования

Инвесторы начали тщательно изучать рынок частного кредитования в размере $2 трлн из-за проблем с выплатами ссуд при высоких ставках.

Morgan Stanley ограничил выплаты в одном из своих фондов. JPMorgan Chase снизил стоимость некоторых кредитов.

Акции Blackstone и Blue Owl просели на фоне обвинений в сокрытии слабостей своих портфелей.