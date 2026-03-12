Multi от Минфин
12 марта 2026, 14:41 Читати українською

Венгрия отдаст Украине инкассаторские авто, но без наличности и золота

Власти Венгрии согласились отдать государственному Ощадбанку оба арестованных инкассаторских автомобиля, но оставляют изъятыми деньги и золото, которые те перевозили. Об этом «Европейской правде» сообщили два источника, информированные о ходе дела.

Власти Венгрии согласились отдать государственному Ощадбанку оба арестованных инкассаторских автомобиля, но оставляют изъятыми деньги и золото, которые те перевозили.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят источники

Следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни, которым правительство поручило вести формальное расследование, сообщили адвокатам украинской стороны о намерении передачи арестованных автомобилей. Их передача должна пройти в четверг.

Данные о состоянии автомобилей неизвестны. В частности, неясно, какие повреждения нанесены во время излома защищенного пространства (сейфа), в котором перевозились средства.

Что с наличными и золотом

Золотовалютные ценности, противоправно изъятые властями Венгрии из банковских автомобилей, останутся в Венгрии.

Это отвечает требованиям закона, который власти Венгрии срочно приняли на этой неделе, чтобы создать правовую почву для конфискации средств, оказавшихся в спецслужбах Венгрии после ограбления двух инкассаторских автомобилей Ощада.

Также это предусматривает специальное решение правительства Орбана. Об изъятии автомобилей в документах, принятых венгерскими властями, речь не шла.

Напомним

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

  • $40 млн;
  • 35 млн евро ;
  • 9 кг банковского золота.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
