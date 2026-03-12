Пользователи жалуются на сбой в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram сообщают о перебоях в его работе. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

По информации сервиса, первые сообщения о проблемах начали поступать около 10:00 в четверг, 12 марта.

Согласно статистике Downdetector, большинство пользователей — около 64% — сталкиваются с некорректной работой приложения.

Еще примерно 20% сообщают о трудностях с отправкой или получением сообщений в мессенджере.