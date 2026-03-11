Multi от Минфин
11 марта 2026, 17:55 Читати українською

Рада готовит закон для контроля над Telegram, предусматривающий раскрытие владельцев каналов

Украинская власть начинает новый этап борьбы за контроль над информационным пространством: на рассмотрение парламента выносится документ, который будет требовать раскрытия личностей администраторов пабликов в Telegram. Об этом сообщает народный депутат Ирина Геращенко 11 марта.

Украинская власть начинает новый этап борьбы за контроль над информационным пространством: на рассмотрение парламента выносится документ, который будет требовать раскрытия личностей администраторов пабликов в Telegram.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Принудительная идентификация в сети

Уже завтра Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, ключевой идеей которого является полная деанонимизация Telegram-каналов. Если этот документ будет принят, все без исключения владельцы и администраторы сообществ будут законодательно обязаны публично раскрывать свои личные данные. Официальная аргументация такой инициативы сводится к попытке уменьшить объемы распространения анонимной дезинформации.

Такие действия парламента происходят на фоне прямой публичной кампании из Офиса Президента о необходимости введения ограничений для мессенджера в Украине. Поводом для жесткой риторики стал недавний теракт во Львове. После этого события, 22 февраля, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук опубликовала на своей странице в Facebook призыв пересмотреть политику ограничений не только для указанной социальной сети, но и для любых других платформ, которые позволяют пользователям сохранять анонимность.

Технические иллюзии и разработка государственного мессенджера

Помимо законодательных ограничений, в правительственных кабинетах продвигают идею создания полностью подконтрольной правительству коммуникационной платформы. Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин безапелляционно уверяет, что государство имеет реальные технические возможности для существенного ограничения функционирования Telegram на территории страны.

В то же время политик утверждает, что Украина способна разработать собственный «безопасный мессенджер», который станет альтернативой иностранным приложениям для общения государственных структур, средств массовой информации и бизнеса. По словам Юрчишина, ресурсы для реализации такого проекта существуют, а технологической базой для нового мессенджера должно стать государственное приложение «Дія».

Техническая несостоятельность и риски слежки

Несмотря на громкие политические заявления, техническая реализация «деанонимизации» Telegram в одностороннем порядке невозможна без прямого сотрудничества с администрацией платформы, которая исторически игнорирует любые запросы правительств о раскрытии владельцев каналов. Учитывая это, единственным физическим инструментом влияния для власти остается попытка полной блокировки трафика на уровне украинских интернет-провайдеров.

Идея создания «государственного мессенджера на базе Дии» также вызывает серьезный скепсис среди IT-архитекторов. Разработка, а главное — поддержание стабильности высоконагруженного мессенджера, способного бесперебойно обрабатывать миллионы сообщений и терабайты мультимедиа в реальном времени, требует гигантских бюджетных затрат на серверную инфраструктуру. Помимо финансового аспекта, принудительный переход медиа и бизнеса в приложение, которое полностью администрируется государством, создает беспрецедентные риски для коммерческой тайны, неприкосновенности источников для независимых журналистов и открывает путь к тотальному цифровому слежению за гражданами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+60
angelvet
angelvet
11 марта 2026, 18:04
#
Це що? Росія 2.0?
+
+30
Daos
Daos
11 марта 2026, 19:45
#
Это часть оманских договорённостей.
+
+45
TAN72
TAN72
11 марта 2026, 18:16
#
Основное слово ,контроль, хотят все и всех контролировать 😂
+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
11 марта 2026, 18:27
#
Назвіть новий месенджер Мах і буде вам щастя.
І не потрібно дякувати.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
11 марта 2026, 18:47
#
Думаю эта хателка зеленой власти и их холуев не пройдет.,
+
0
Daos
Daos
11 марта 2026, 19:45
#
А кто помешает?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
