Президент Владимир Зеленский поручил разработать программу кешбека для потребителей бензина, дизельного горючего и автогаза. Целью новой инициативы является смягчение финансовой нагрузки на украинцев из-за нестабильности на мировом рынке нефти, об этом он написал в телеграмм-канале.
Зеленский анонсировал программу кешбека для потребителей топлива
Кого коснется
По словам Зеленского, министерства экономики и энергетики Украины должны подготовить программу поддержки для граждан, особенно испытывающих давление из-за дестабилизации топливного рынка, вызванной ситуацией вокруг Ирана и сокращением поставок нефти на глобальный рынок.
Программа касается потребителей бензина, дизеля и автомобильного газа в Украине и будет работать по принципу кэшбека, что позволит компенсировать часть расходов на топливо.
«Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу», — отметил Зеленский.
Что происходит с ценами на нефть
По состоянию на 09:33 зафиксированы следующие показатели:
- Brent выросла на $4,47 (4,86%), достигнув $96,45 за баррель. В ходе торгов цена ненадолго достигала отметки в $100.
- WTI: поднялась на $4,05 (4,64%) — до $91,30 за баррель.
