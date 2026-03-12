Зеленский анонсировал программу кешбека для потребителей топлива

Президент Владимир Зеленский поручил разработать программу кешбека для потребителей бензина, дизельного горючего и автогаза. Целью новой инициативы является смягчение финансовой нагрузки на украинцев из-за нестабильности на мировом рынке нефти, об этом он написал в телеграмм-канале.

Кого коснется

По словам Зеленского, министерства экономики и энергетики Украины должны подготовить программу поддержки для граждан, особенно испытывающих давление из-за дестабилизации топливного рынка, вызванной ситуацией вокруг Ирана и сокращением поставок нефти на глобальный рынок.

Программа касается потребителей бензина, дизеля и автомобильного газа в Украине и будет работать по принципу кэшбека, что позволит компенсировать часть расходов на топливо.

«Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать детали программ поддержки и представить их обществу», — отметил Зеленский.

Что происходит с ценами на нефть

По состоянию на 09:33 зафиксированы следующие показатели: