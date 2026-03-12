Multi от Минфин
12 марта 2026, 12:07 Читати українською

Цены на нефть резко растут: Иран атакует танкеры в Персидском заливе

Цены на нефть резко выросли в четверг, 12 марта, из-за нового утечки агрессии Ирана. Страна активизировала атаки на нефтяные и транспортные объекты по всему Ближнему Востоку, что вызвало серьезную обеспокоенность рынка относительно возможного длительного конфликта и полной остановки поставок через стратегический Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть резко растут: Иран атакует танкеры в Персидском заливе
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика цен

По состоянию на 09:33 зафиксированы следующие показатели:

  • Brent выросла на $4,47 (4,86%), достигнув $96,45 за баррель. В ходе торгов цена ненадолго достигала отметки в $100.
  • WTI: поднялась на $4,05 (4,64%) — до $91,30 за баррель.

Напомним, что в понедельник цена Brent взлетала до $119,50 (максимум с середины 2022 года), но впоследствии снизилась после заявлений Дональда Трампа о возможности скорейшего завершения войны на Ближнем Востоке. Однако новые атаки снова развернули графики вверх.

Читайте также: Иран призвал мир готовиться к нефти по $200 за баррель

Новые инциденты в заливе

В территориальных водах Ирака двое иностранных танкеров, перевозивших иракский мазут, были атакованы неизвестными. На судах вспыхнули пожары. Предварительное расследование иракских служб безопасности указывает на то, что танкеры были поражены иранскими лодками, начиненными взрывчаткой.

«Единственный способ увидеть стабильное снижение цен — это возобновить движение нефти через Ормузский пролив. Пока этого не произойдет, новые ценовые максимумы еще впереди», — отметили аналитики банка ING.

Мировой ответ на дефицит

Чтобы сдержать шоковый рост цен, Международное энергетическое агентство (МЭА) согласовало рекордное высвобождение нефти из резервов — 400 миллионов баррелей. Наибольший вклад внесут США, выделив 172 млн баррелей из своих стратегических запасов.

Однако эксперты скептичны:

  • Временная мера: Тина Тенг (Moomoo ANZ) считает, что это лишь краткосрочное решение. Остановка производства в странах Ближнего Востока может привести к долгосрочному дефициту.
  • Логистические проблемы: В ING обеспокоены тем, как быстро эта нефть попадет к потребителям и хватит ли ее до момента разблокирования протока.

Китай готовится к худшему

Стало известно, что Китай ввел срочный запрет на экспорт нефтепродуктов в марте. Пекин пытается предотвратить внутренний дефицит горючего на фоне войны между США, Израилем и Ираном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
12 марта 2026, 12:21
#
Пора думать о альтернативе, нефти и газа.
+
0
Smerch747
Smerch747
12 марта 2026, 13:07
#
Тут «експерти» казали що дарма піднімають ціни, просто барижать)))
