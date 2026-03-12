Крипторынок в феврале: падение на 22,6%, стабильные стейблкоины и рост RWA — Binance Research

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В феврале крипторынок резко снизился: общая капитализация упала на 22,6% по сравнению с предыдущим месяцем до $2,36 трлн на фоне неопределенности дальнейших решений Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке и ликвидности, тарифному давлению и более широкому сокращению позиций с кредитным плечом на глобальных.

Индекс страха и алчности (Fear & Greed) в течение месяца оставался ниже 20 и в отдельный момент опускался до 5, что соответствует зоне экстремального страха. На этом фоне рынок зафиксировал уже пять месяцев подряд негативной динамики для основных криптоактивов — такой последний раз наблюдался во время медвежьего рынка 2018 года.

В то же время сегмент стейблкоинов сохранил устойчивость: их совокупное предложение выросло до $315 млрд (+3% по сравнению с предыдущим месяцем), а сегмент токенизированных реальных активов (RWA) поднялся до $25,4 млрд (+4,7% по сравнению с предыдущим месяцем).

Топ-10 криптовалют по итогам февраля (динамика за месяц)

В порядке убывания по результативности:

TRX (-4,6%) показал лучшую относительную динамику среди самых больших активов.

BCH (-15,7%) и ADA (-19,7%) снизились на фоне более широкой продажи альтокинов.

DOGE (-22,7%) снизился за месяц, несмотря на заметный однодневный скачок на 14% 14 февраля на фоне спекуляций по анонсу Smart Cashtags от X.

BTC (-23,5%) снизился примерно на 50% от исторического максимума и приблизился к realized price на уровне около $54 тыс. — средней цены, по которой имеющиеся монеты последний раз перемещались в сети. Исторически такие уровни связывают с поздней фазой сокращения позиций с кредитным плечом.

LINK (-24,5%) продолжил снижаться; в то же время недавнее сотрудничество с Canton Network и Ondo Finance в сегменте токенизированных активов остается положительным фактором для дальнейших перспектив.

XRP (-26,2%) снизился, несмотря на дальнейшее развитие экосистемы: блокчейн-платформа Flare запустила функции кредитования и заимствования для FXRP (wrapped XRP) через интеграцию с DeFi-протоколом Morpho, расширив доступ владельцев XRP к децентрализованным финансам.

BNB (-28,4%), SOL (-29,6%) и ETH (-30,8%) ощутили наибольшее давление среди больших активов.

Доминирование биткоина на рынке составило 57,9%, снизившись на 1% в месяц, тогда как доля Ethereum уменьшилась на 2% — до 10,8%. Это свидетельствует о сохранении концентрации ликвидности в больших активах.

Ключевые события февраля

Биткоин в феврале двигался под давлением распродаж в технологическом секторе: после запуска спотовых биржевых фондов (ETF) крупные институциональные инвесторы все чаще воспринимают BTC и акции технологических компаний как один технологический фактор риска.

На этом фоне рынок криптовалют продолжил проходить фазу уменьшения объема позиций с кредитным плечом, тогда как фьючерсные контракты CME Fed Funds — рыночный индикатор ожиданий по поводу будущей ставки ФРС — закладывают лишь два снижения ставки в 2026 году, причем первое — не раньше июня.

Децентрализованные финансы (DeFi)

В феврале 2026 года совокупная заблокированная стоимость активов (TVL) у DeFi снизилась до $95,7 млрд (-18,4% по сравнению с предыдущим месяцем). Среди крупнейших экосистем только Ethereum показало умеренное сокращение рыночной доли.

В то же время соучредитель Ethereum Виталик Бутерин недавно отметил ускорение масштабирования основной сети в рамках стратегии, ориентированной на rollup-решения, а также важность долгосрочных исследований квантовой устойчивости.

Base продолжил наращивать присутствие и уже аккумулирует 46,5% совокупного TVL сегмента решений второго уровня. По мере того, как Base все сильнее консолидируется вокруг своей реализации на основе OP Stack — технологического набора для построения решений второго уровня в экосистеме Optimism, — это может изменять распределение доходов внутри экосистемы Superchain.

Стейблкоины сохранили устойчивость

В отличие от большинства активов с высоким уровнем риска сегмент стейблкоинов оставался устойчивым. Совокупное предложение выросло до $315 млрд, что свидетельствует о переходе части капитала в защитные инструменты внутри криптоэкосистемы, а не о полном выходе из нее. Дальнейшая динамика сегмента будет в значительной степени зависеть от переговоров в Сенате США по выплате дохода по стейблкоинам, требованиям к резервам и стандартам для эмитентов.

RWA продолжили рост

Сегмент токенизированных реальных активов остался одним из немногих направлений, продемонстрировавших положительную динамику в феврале. Совокупная стоимость токенизированных реальных активов (RWA) на блокчейне выросла до $25,4 млрд (+4,7% по сравнению с предыдущим месяцем), в частности, благодаря дальнейшему росту сегмента продуктов, обеспеченных казначейскими инструментами США, а также повышению интереса к токенизированному золоту на фоне высоких цен на драгоценные металлы. Рост также сопровождался заметным увеличением количества собственников таких активов.

Структурные сигналы рынка

Среди ключевых рыночных сюжетов февраля выделяются несколько структурных изменений.

Во-первых, Bitcoin все сильнее коррелирует с сектором программного обеспечения, что усиливает его чувствительность к технологической распродаже. Давление на BTC в этом случае шло не столько от внутренних проблем крипторынки, сколько от коррекции в секторе программного обеспечения, где индекс IGV — биржевой индикатор сектора программного обеспечения США — потерял почти 35% от сентябрьских максимумов.

Во-вторых, индекс N7, объединяющий NeoFi-протоколы — проекты на стыке традиционных финансов и криптоинфраструктуры — с начала года вырос на 3,5%, опередив BTC примерно на 27%, а DeFi Core Index — на 33%.

В-третьих, сегмент рынков прогнозов после декабрьского пика перешел от фазы быстрого роста к стабилизации: месячный номинальный объем снизился примерно с $25 млрд до $21 млрд, в то время как количество активных трейдеров на Polymarket удерживается на уровне 600 тыс. рублей.

В то же время, рынок расширяется за пределы бинарных сценариев: из-за партнерства Polymarket и Kaito AI появились «рынки внимания», а 5-минутные крипторынки прогнозов на базе Chainlink Data Streams усилили развитие более оперативных форматов торговли. Дополнительным фактором для сегмента может стать Чемпионат мира по футболу 2026 года в Северной Америке: еще до старта турнира связанные с ним объемы торгов уже превысили $200 млн.

В-четвертых, решения второго уровня для Ethereum вошли в фазу структурного пересмотра: соотношение ежедневных активных пользователей решений второго уровня (L2) к основному уровню Ethereum (L1) в феврале снизилось до 1,12 против 10,43 в июне 2025 года, что соответствует падению на 68% год к году.

Что означает февраль для рынка дальше

Март может стать месяцем потенциального перелома после резкого февральского спада. Спотовые BTC-ETF, похоже, снова двигаются в сторону чистых притоков, что может поддержать фазу консолидации. Дополнительным фактором может стать пик сезона налоговых возвратов в США в ближайшие четыре недели — это может дать рынку дополнительную ликвидность.