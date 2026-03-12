Креди Агриколь Украина договорился о покупке Банка Львов

Креди Агриколь Украина, работающий на рынке Украины более 30 лет, подписал соглашение о приобретении до 100% акционерного капитала Банка Львов , украинского банка, ориентированного на малый и средний бизнес с головным офисом во Львове, говорится в сообщении банка.

Что это даст банку

Как отмечается, это приобретение позволяет Креди Агриколь Украина укрепить свои позиции на западе Украины, одновременно усиливая позиции банка в сегменте малого и среднего бизнеса и сельскохозяйственном секторе.

Соглашение приобретения Банка Львов полностью отвечает стратегии Креди Агриколь Украины по поддержке украинской экономики в долгосрочной перспективе и его амбициям играть ключевую роль в восстановлении Украины.

Завершение соглашения будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий, в частности, получения регуляторных разрешений от Национального банка Украины и Антимонопольного комитета Украины, и ожидается, что оно будет завершено к середине 2026 года.

Настоящее соглашение соответствует критерию рентабельности инвестиций Crédit Agricole SA Ее влияние на коэффициент CET1 Crédit Agricole SA является незначительным.

Напомним

Как писал «Минфин», информация о возможном поглощении банком Credit Agricole своего регионального конкурента начала распространяться в СМИ в начале 2026 года.

Credit Agricole SA уже прочно закрепился в Украине через «Кредит Агриколь Банк» (Киев), который входит в топ-11 банков страны по объему активов.

Банк Львов — сильный региональный игрок, специализирующийся на поддержке малого и среднего бизнеса. На начало года он занимал 25-е место по активам среди 60 украинских банков.