12 марта 2026, 11:56 Читати українською

Креди Агриколь Украина договорился о покупке Банка Львов

Креди Агриколь Украина, работающий на рынке Украины более 30 лет, подписал соглашение о приобретении до 100% акционерного капитала Банка Львов, украинского банка, ориентированного на малый и средний бизнес с головным офисом во Львове, говорится в сообщении банка.

Креди Агриколь Украина, работающий на рынке Украины более 30 лет, подписал соглашение о приобретении до 100% акционерного капитала Банка Львов, украинского банка, ориентированного на малый и средний бизнес с головным офисом во Львове, говорится в сообщении банка.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто это даст банкуКак отмечается, это приобретение позволяет Креди Агриколь Украина укрепить свои позиции на западе Украины, одновременно усиливая позиции банка в сегменте малого и среднего бизнеса и сельскохозяйственном секторе.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это даст банку

Как отмечается, это приобретение позволяет Креди Агриколь Украина укрепить свои позиции на западе Украины, одновременно усиливая позиции банка в сегменте малого и среднего бизнеса и сельскохозяйственном секторе.

Соглашение приобретения Банка Львов полностью отвечает стратегии Креди Агриколь Украины по поддержке украинской экономики в долгосрочной перспективе и его амбициям играть ключевую роль в восстановлении Украины.

Читайте также: На цбанк разрешил швейцарской компании купить банк «Львов»

Завершение соглашения будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий, в частности, получения регуляторных разрешений от Национального банка Украины и Антимонопольного комитета Украины, и ожидается, что оно будет завершено к середине 2026 года.

Настоящее соглашение соответствует критерию рентабельности инвестиций Crédit Agricole SA Ее влияние на коэффициент CET1 Crédit Agricole SA является незначительным.

Напомним

Как писал «Минфин», информация о возможном поглощении банком Credit Agricole своего регионального конкурента начала распространяться в СМИ в начале 2026 года.

Credit Agricole SA уже прочно закрепился в Украине через «Кредит Агриколь Банк» (Киев), который входит в топ-11 банков страны по объему активов.

Банк Львов — сильный региональный игрок, специализирующийся на поддержке малого и среднего бизнеса. На начало года он занимал 25-е место по активам среди 60 украинских банков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
