НБУ 11 марта подкрепил кассы банков валютой на $40 млн и 34 млн евро

Национальный банк 11 марта 2026 провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления их касс. Спрос на такие операции со стороны банков остается умеренным. Это свидетельствует о том, что банки имеют достаточный запас наличной валюты.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Спрос банков на валюту

объявленный объем сделок — 100 млн дол. США и 50 млн евро;

количество участников — один банк;

общий объем заявки — 40 млн дол. США и 34 млн евро;

заявка удовлетворена в полном объеме.

Есть ли у банков запас валюты?

Такой умеренный спрос на операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой свидетельствует о том, что банки имеют достаточный запас наличной валюты, а потребности в подкреплении ограничены.

Национальный банк готов и дальше поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. Частота и объем соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы.

Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками Украины никак не будут влиять на объем международных резервов Украины.

Напомним

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощада.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были: