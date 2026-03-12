Национальный банк 11 марта 2026 провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления их касс. Спрос на такие операции со стороны банков остается умеренным. Это свидетельствует о том, что банки имеют достаточный запас наличной валюты.
НБУ 11 марта подкрепил кассы банков валютой на $40 млн и 34 млн евро
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Спрос банков на валюту
- объявленный объем сделок — 100 млн дол. США и 50 млн евро;
- количество участников — один банк;
- общий объем заявки — 40 млн дол. США и 34 млн евро;
- заявка удовлетворена в полном объеме.
Есть ли у банков запас валюты?
Такой умеренный спрос на операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой свидетельствует о том, что банки имеют достаточный запас наличной валюты, а потребности в подкреплении ограничены.
Национальный банк готов и дальше поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. Частота и объем соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы.
Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками Украины никак не будут влиять на объем международных резервов Украины.
Напомним
Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощада.
По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.
В задержанных машинах были:
- $40 млн;
- 35 млн евро ;
- 9 кг банковского золота.
Комментарии