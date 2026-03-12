НДС для ФОП: Гетманцев назвал новые сроки принятия закона

Введение обязательной регистрации плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей вряд ли будет принято Верховной Радой в марте. Наиболее оптимистичный срок голосования — конец апреля, заявил глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Что говорит Гетманцев

Даже в случае немедленного внесения правительством соответствующего законопроекта парламент не сможет оперативно пройти все регламентные процедуры. В марте предусмотрено только две пленарные недели, а на представление альтернативных законопроектов отводится 14 дней, что делает невозможным быстрое принятие документа, отметил Гетманцев.

Он также отметил, что, по его мнению, реформа системы единого налога действительно назрела, однако рассматривать ее более целесообразно уже после завершения войны.

Гетманцев добавил, что идея распространения НДС на предпринимателей предусмотрена Национальной стратегией доходов и частично основывается на польской модели налогообложения.

Что предусматривает законопроект Министерства финансов

Законопроект Минфина предусматривает, что с 1 января 2027 года плательщики единого налога (кроме электронных резидентов третьей группы) должны будут регистрироваться как плательщики НДС, если за последние 12 месяцев их операции по продаже товаров или услуг, включая онлайн-продажи через интернет и приложения, превысили 1 млн грн (без НДС).

Исходя из данных за 2024 год, эта норма коснется примерно 660 000 плательщиков единого налога — в основном ФЛП второй и третьей групп.