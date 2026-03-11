Иран призвал мир готовиться к нефти по $200 за баррель

Военное командование Ирана в среду, 11 марта, выступило с резким предупреждением, призвав мир готовиться к цене на нефть в $200 за баррель. Заявление прозвучало на фоне новых атак на торговые суда и продления иранских ракетных ударов по целям на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Энергетический шантаж

Иран продемонстрировал способность сопротивляться даже после самых «интенсивных», по оценке Пентагона, ударов США и Израиля. Представитель военного командования Ирана Эбрагим Золфакари обратился к США с заявлением, что цена на нефть напрямую зависит от безопасности в регионе, которое Вашингтон дестабилизировал.

Угроза банкам

Кроме того, Тегеран объявил новую стратегию:

Цели — банки: Иран угрожает атаковать финансовые учреждения, сотрудничающие с США или Израилем.

Предупреждение гражданским: жителям Ближнего Востока рекомендовали держаться на расстоянии не менее 1000 метров от таких банков.

Блокада Ормузского пролива продолжается

Несмотря на то, что цены на нефть временно стабилизировались в районе $90 после заявления президента США о возможном скором окончании войны, реальная ситуация остается критической. Пятая часть мировой нефти заблокирована в Ормузском проливе.

Число атакованных судов с начала войны возросло до 14. Только в среду под удар попали три новых корабля под флагами Таиланда, Японии и Маршалловых Островов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) готовит рекордное высвобождение 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Однако этого объема хватит всего на три недели потребления, обычно проходящего через пролив.

Военные действия без временных ограничений

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция продлится столько, сколько потребуется для полного уничтожения ядерной программы Ирана и его военного потенциала.

На момент написания новости цена нефти марки Brent составляет $90,90 за баррель, WTI — $86,40.