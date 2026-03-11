Почему в Украине дорожает горючее: глава АМКУ назвал ключевые факторы

Начавшееся в конце февраля стремительное повышение цен на украинских АЗС стало объектом пристального внимания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Глава ведомства Павел Кириленко во время выступления в Верховной Раде подробно разъяснил причины этого кризиса и сообщил о состоянии антимонопольного расследования.

АМКУ подозревает сговор на рынке

Учитывая начавшийся 28 февраля резкий скачок цен, АМКУ уже 2 марта начал проверку деятельности операторов АЗС.

Самые большие сети получили требования обосновать повышение стоимости горючего.

9 марта Комитет официально открыл дело по признакам антиконкурентных согласованных действий (картельного сговора).

Хотя есть объективные экономические причины для удорожания, Кириленко не исключает, что ситуация может быть искусственно подогрета «субъективными факторами» со стороны участников рынка.

Главная причина: критическая зависимость от импорта

По данным АМКУ, ключевым фактором является прекращение работы крупнейшего (и фактически единственного) отечественного нефтеперерабатывающего завода в прошлом году. Это коренным образом изменило структуру рынка:

Теперь более 85% светлых нефтепродуктов (бензин, дизель) в Украине — это импорт.

Любые колебания на мировом рынке мгновенно отражаются на стелах АЗС.

Другие факторы, давящие на цену:

Логистический вызов: стоимость доставки горючего в Украину сейчас не сравнима с расходами в странах ЕС из-за военных рисков и сложности путей.

Дефицит на фоне ажиотажа: всего за один день, 27 февраля, спрос на бензин А-95 вырос на 40−70%, а на дизель — на рекордные 60−140%.

Ограничения предложения Европы: европейские поставщики начали ограничивать предложение, отдавая приоритет наполнению собственных рынков на фоне глобальной нестабильности.

Хранение: невозможность сравнить условия и объемы запасов топлива внутри страны из-за ограниченного количества доступных нефтебаз.

Сравнение с ЕС

Глава АМКУ отметил, что нынешняя ситуация отличается от кризиса 2022 года. Тогда в Европе был ресурс, но не было логистики; сейчас же проблема как раз в доступности самого ресурса в ЕС.

По его словам, украинские цены отреагировали на мировые тренды с задержкой. К примеру, когда в Европе горючее подорожало на 10,5% еще 23 февраля, украинские АЗС подняли цены до такого уровня только через две недели — 4 марта.

Напомним

Рост цен на горючее происходит на фоне глобальной волатильности энергетических рынков, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке.

В понедельник, 9 марта, цены превышали $100 за баррель (высокий уровень с середины 2022 года). Рынок лихорадило из-за сокращения добычи Саудовской Аравией и опасений, что война между США, Израилем и Ираном приведет к масштабному дефициту топлива.

После заявления президента США Дональда Трампа о том, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться, цены на нефть пошли вниз.