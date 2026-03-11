Банкиры в Дубае начали запасаться продуктами из-за войны

Сотрудники банков и финансовых компаний в Дубае на фоне военных действий на Ближнем Востоке начали готовиться к возможной эскалации конфликта: часть иностранных специалистов покидает страну, а те, кто остается, запасаются продуктами и предметами первой необходимости. Об этом сообщает издание The Banker со ссылкой на работающих в эмирате финансистов.

Тревожность банкиров

Банкир, живущий и работающий в Дубае, рассказал изданию, что он и некоторые его коллеги начали запасаться продуктами питания из-за опасений дальнейшего обострения конфликта, который продолжается уже одиннадцатый день.

По словам топ-менеджера международного банка, гражданина Великобритании, текущая ситуация выглядит «чрезвычайно тревожной». Он отметил, что многие начинают готовиться к тому, что противостояние может затянуться.

При этом массового отъезда иностранных сотрудников банковского и финансового сектора пока не произошло. Однако обеспокоенность возможным затяжным конфликтом растет.

Президент США Дональд Трамп, заявивший, что отдал приказ нанести удар по Ирану, чтобы остановить развитие ядерной программы Тегерана, сообщил журналистам, что американская военная кампания изначально планировалась на четыре-пять недель, но может «продлиться гораздо дольше». При этом в выступлении в понедельник, 9 марта, он заявил, что война «закончится довольно быстро».

Еще один гражданин Великобритании, работающий в финансовом секторе в Дубае, сообщил The Banker, что планирует остаться в эмирате со своей семьей еще на неделю, после чего они вернутся в Великобританию до окончания боевых действий. Уехать раньше, по его словам, затруднительно, поскольку тысячи авиарейсов на Ближнем Востоке были отменены.

Авиакомпания Emirates сообщила на своем сайте, что в настоящее время выполняет ограниченное число рейсов «до дальнейшего уведомления». Пассажиры, пересаживающиеся в Дубае, допускаются к полету только в том случае, если их стыковочные рейсы выполняются.

Другой иностранный специалист финансового сектора сообщил изданию, что уже покинул регион: он выехал из Дубая в Маскат, откуда вылетел в Великобританию.

Несмотря на отдельные отъезды, общее настроение в финансовом сообществе эмирата остается скорее тревожным, чем паническим, рассказал изданию еще один специалист, работающий в Дубае.

«Дубай пережил множество кризисов с 2009 года и никогда не был более крупным и успешным, чем сейчас», — отметил он. По его словам, страна извлекла уроки из пандемии COVID-19, улучшила системы антикризисного управления и укрепила цепочки поставок.

Финансовый центр под ударом

За последние три десятилетия Дубай стал одним из крупнейших финансовых центров мира благодаря современной инфраструктуре и низким налогам, отмечает The Banker. В рейтинге Global Financial Centres Index, который составляет Long Finance, эмират занимает 11-е место, опережая такие финансовые центры, как Франкфурт, Токио и Париж.

ОАЭ оказались среди основных целей ответных ударов Ирана после атаки на аятоллу Али Хаменеи и его ближайшее окружение, в которой участвовали США и Израиль. По данным издания, Иран выпустил сотни беспилотников и ракет по различным объектам, включая международный аэропорт Дубая и порт Джебель-Али.

В результате атак погибли четыре иностранных гражданина, десятки людей получили ранения. Кроме того, возле входа в отель Fairmont The Palm в Дубае вспыхнул пожар после того, как, по сообщениям очевидцев, рядом упали обломки, предположительно после ракетного удара.