Богатые иностранцы ищут альтернативы Дубаю: кто уезжает, а кто остается

Репутация города как безопасного и стабильного места для жизни и работы меркнет по мере того, как на него обрушиваются удары иранских ракет и дронов — хотя местная система ПВО в целом справляется. Вместе с образом Дубая под угрозой оказался и его впечатляющий экономический рост, отмечает издание.

Рост на кризисах

Имидж Объединенных Арабских Эмиратов и, в частности, Дубая десятилетиями строился на стабильности посреди опасного региона. Сочетание разных факторов — благоприятный налоговый режим, теплая зима, стратегическое расположение между Европой, Азией и Африкой — привлекало сюда самых разных людей, от техномиллиардеров до инфлюенсеров.

Началось все в 1970-х — превратившись из рыбацкой деревни в региональный центр торговли, благодаря экспансии авиакомпании Emirates Дубай постепенно стал туристическим центром. К 2026 году он подошел в статусе шестого самого посещаемого города в мире. Бум на местном рынке недвижимости случился после терактов 11 сентября 2001 года в США — в страны Залива хлынули потоки денег из других мусульманских стран, а Дубай открыл свой рынок недвижимости для иностранцев. Потрясением для экономики города стал мировой финансовый кризис 2009 года, но ситуация снова наладилась во время арабской весны 2011-го, когда в регион снова пришел поток денег и людей.

Во время пандемии коронавируса 2020-го власти Дубая ввели более жесткие ограничения и смогли раньше возобновить работу, а заодно создать обстановку спокойствия и безопасности, которую оценило новое поколение экспатов — криптоинвесторы, инфлюенсеры и управляющие хедж-фондами. Вторжение России в Украину привлекло ищущих убежища для своих капиталов россиян, а повышение налогов в Великобритании — богатых резидентов из этой страны. Заодно город стимулировал состоятельных жителей остаться здесь надолго программами долгосрочного ВНЖ.

В итоге реальный ВВП Объединенных Арабских Эмиратов с 1970 года вырос более чем в 30 раз, заметно обогнав удесятерившийся Оман и показавшую еще меньший результат Саудовскую Аравию.

Кто уезжает и кто остается

Новая война в регионе поместила Дубай в эпицентр событий — и системе противовоздушной обороны ОАЭ пришлось подвергнуться испытанию иранскими ракетами и дронами. На первый взгляд, она справляется неплохо: перехвачены 93% из более чем 1100 угроз. Но в результате в городе погибли три человека, а удары по гражданской инфраструктуре, в частности по высотным отелям, получились слишком зрелищными: резиденты Дубая, которые смогли выехать, раздумывают, стоит ли возвращаться назад, а оставшиеся беспокоятся за собственную безопасность. Рынок недвижимости практически остановился, экспорт встал.

По словам финансовых консультантов, разные волны экспатов ведут себя по-разному. Те, кто приехал недавно из Великобритании, но не может вернуться из-за налоговых ставок, собираются выждать несколько месяцев, а затем подобрать себе юрисдикцию поспокойнее, вроде Италии или Португалии. Те, кто имеет меньшие финансовые возможности, а также более давние обитатели города, стремятся скорее остаться. Никуда не спешат рабочие из Южной и Юго-Восточной Азии, а также офисные сотрудники, которые перешли на удаленку. Играют свою роль и налоговые соображения: пока некоторые жители Дубая пытаются скорее покинуть город на частном джете по цене до $250 тысяч за место, другие, наоборот, стремятся туда попасть, чтобы сохранить свой статус налогового резидента.

Бизнес же ставит сделки на паузу. Например, институциональный инвестор отозвал заявку на сотни миллионов долларов на покупку логистического парка в Джебель-Али — рядом с самым загруженным портом региона, на который приходится четверть дубайской экономики. Он был атакован иранским дроном. Крупные сделки с жилой недвижимостью также откладываются — покупатели требуют скидок в десятки процентов и ожидают, что цены снизятся еще сильнее. Наконец, из-за фактической остановки судоходства в Ормузском проливе встал экспорт. Есть альтернативные маршруты в обход пролива, но их пропускная способность ограничена — а по репутации эмирата как надежного поставщика в любом случае нанесен удар.

Попытки сохранить оптимизм

Руководство ОАЭ пытается настроить жителей на возвращение к нормальной жизни. Чиновники под камеры прогуливаются в торговых центрах, а социальная реклама гласит, что «громкие взрывы в небе — это звук безопасности». Но основные тревоги жителей касаются длительности войны и ее исхода —- некоторые опасаются, что США «не завершат начатое», конфликт затянется, и экономический ущерб окажется еще более масштабным.

На это местные власти могут ответить мерами, похожими на те, что применялись во время пандемии: рост госрасходов, упрощение доступа к кредитам и снижение сборов. Деньги на это есть: Дубай значительно пополнил казну за последние пять лет благодаря продаже недвижимости, налогу с продаж и корпоративным налогам. Еще один антикризисный рычаг — игорный бизнес. Правительство ОАЭ разрешило азартные игры в 2023 году, и Дубай может последовать примеру эмирата Рас-эль-Хайма, в котором строят крупное казино.

Местные власти считают, что ОАЭ вполне способны пережить краткосрочный спад и затем быстро восстановиться благодаря доминирующему положению в торговле, финансах и авиаперевозках. Некоторые собеседники FT называют реакцию Эмиратов на кризис «образцовой». В любом случае, они ожидают, что война в регионе окажет определяющее воздействие на страну — гораздо более серьезное, чем пандемия.