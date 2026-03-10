Лидерами финансового рынка Украины в 2025 году стали непрозрачные компании-«прокладки»

По итогам 2025 года 49 частных финансовых учреждений, которые Национальный банк Украины (НБУ) отнес к категории значимых, сгенерировали 69 млрд грн общего дохода. Несмотря на гигантские денежные потоки, совокупная чистая прибыль сектора составила скромные 5,06 млрд грн, причем львиная доля этих средств оседает на счетах узкого круга кредиторов. Детальный анализ показателей указывает на глубокую непрозрачность индустрии, где финансовое лидерство захватывают компании с нулевой публичностью и сомнительными учредителями. Об этом сообщает платформа VKURSI 10 марта.

Новый статус от регулятора и засилье иностранного капитала

22 января 2026 года НБУ впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний. Всего в список включены 53 учреждения, из которых 49 имеют частную форму собственности. Регулятор заявляет, что будет предъявлять к ним повышенные требования по качеству корпоративного управления, системе внутреннего контроля и прозрачности деятельности.

Значительную часть этого пула составляют структуры с иностранным капиталом — таких насчитывается 12. Стоит отметить, что большинство из них являются микрофинансовыми организациями или платежными сервисами, которые традиционно зарабатывают на быстрых займах под высокие проценты или комиссионных сборах. В этот список вошли: Moneyveo, CreditPlus, ШвидкоГроші, WayForPay, Otp Leasing, Portmone, PayTech, Winner Leasing, Scania Credit Украина, Credit7, CreditKasa и SelfieCredit.

Иллюзия стабильности: кто работает на грани убыточности

Согласно агрегированным данным, 81% из упомянутых частных компаний смогли завершить 2025 год с прибылью в миллионном диапазоне. В то же время девять финансовых учреждений задекларировали чисто символический «плюс» на уровне нескольких тысяч гривен. Фактически это означает балансирование в «нулевой зоне»: любое ухудшение макроэкономической конъюнктуры или требование регулятора о доформировании резервов мгновенно сделает их убыточными.

Открыто зафиксировали отрицательный финансовый результат только два учреждения из списка: ПАО «Украинская финансовая группа» отчиталась о 12,89 млн грн убытков, а ООО «Вей Фор Пей» (WayForPay) ушло в минус на 15,02 млн грн.

Аномалия рынка: миллиарды из ниоткуда

Наибольшее количество объективных вопросов вызывает распределение сил в рейтинге по доходам. Лидером рынка стало ООО «ФК «Роял Финанс 1», которое не ведет никакой публичной деятельности и не имеет медийного присутствия. За один год компания умудрилась увеличить свой доход в три раза (на 250%) — с 1,8 млрд до 6,36 млрд грн. При этом ее чистая прибыль составила мизерные 633 тыс. грн.

На сайте учреждения сухо указано, что оно предоставляет займы (в частности, на условиях финансового кредита) и услуги факторинга. Однако структура собственности выглядит как классическая схема-«прокладка»: учредителем этой миллиардной империи выступает ООО «Финанс Роял Инвест», чей доход за весь 2025 год составил смехотворные 14,1 тыс. грн, а прибыль — 2,3 тыс. грн. В государственных реестрах конечным бенефициарным владельцем, учредителем и руководителем всех этих структур указан Александр Коновалов.