Лидерами финансового рынка Украины в 2025 году стали непрозрачные компании-«прокладки»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 марта 2026, 16:55 Читати українською

Лидерами финансового рынка Украины в 2025 году стали непрозрачные компании-«прокладки»

По итогам 2025 года 49 частных финансовых учреждений, которые Национальный банк Украины (НБУ) отнес к категории значимых, сгенерировали 69 млрд грн общего дохода. Несмотря на гигантские денежные потоки, совокупная чистая прибыль сектора составила скромные 5,06 млрд грн, причем львиная доля этих средств оседает на счетах узкого круга кредиторов. Детальный анализ показателей указывает на глубокую непрозрачность индустрии, где финансовое лидерство захватывают компании с нулевой публичностью и сомнительными учредителями. Об этом сообщает платформа VKURSI 10 марта.

По итогам 2025 года 49 частных финансовых учреждений, которые Национальный банк Украины (НБУ) отнес к категории значимых, сгенерировали 69 млрд грн общего дохода.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый статус от регулятора и засилье иностранного капитала

22 января 2026 года НБУ впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний. Всего в список включены 53 учреждения, из которых 49 имеют частную форму собственности. Регулятор заявляет, что будет предъявлять к ним повышенные требования по качеству корпоративного управления, системе внутреннего контроля и прозрачности деятельности.

Значительную часть этого пула составляют структуры с иностранным капиталом — таких насчитывается 12. Стоит отметить, что большинство из них являются микрофинансовыми организациями или платежными сервисами, которые традиционно зарабатывают на быстрых займах под высокие проценты или комиссионных сборах. В этот список вошли: Moneyveo, CreditPlus, ШвидкоГроші, WayForPay, Otp Leasing, Portmone, PayTech, Winner Leasing, Scania Credit Украина, Credit7, CreditKasa и SelfieCredit.

Иллюзия стабильности: кто работает на грани убыточности

Согласно агрегированным данным, 81% из упомянутых частных компаний смогли завершить 2025 год с прибылью в миллионном диапазоне. В то же время девять финансовых учреждений задекларировали чисто символический «плюс» на уровне нескольких тысяч гривен. Фактически это означает балансирование в «нулевой зоне»: любое ухудшение макроэкономической конъюнктуры или требование регулятора о доформировании резервов мгновенно сделает их убыточными.

Открыто зафиксировали отрицательный финансовый результат только два учреждения из списка: ПАО «Украинская финансовая группа» отчиталась о 12,89 млн грн убытков, а ООО «Вей Фор Пей» (WayForPay) ушло в минус на 15,02 млн грн.

Аномалия рынка: миллиарды из ниоткуда

Наибольшее количество объективных вопросов вызывает распределение сил в рейтинге по доходам. Лидером рынка стало ООО «ФК «Роял Финанс 1», которое не ведет никакой публичной деятельности и не имеет медийного присутствия. За один год компания умудрилась увеличить свой доход в три раза (на 250%) — с 1,8 млрд до 6,36 млрд грн. При этом ее чистая прибыль составила мизерные 633 тыс. грн.

На сайте учреждения сухо указано, что оно предоставляет займы (в частности, на условиях финансового кредита) и услуги факторинга. Однако структура собственности выглядит как классическая схема-«прокладка»: учредителем этой миллиардной империи выступает ООО «Финанс Роял Инвест», чей доход за весь 2025 год составил смехотворные 14,1 тыс. грн, а прибыль — 2,3 тыс. грн. В государственных реестрах конечным бенефициарным владельцем, учредителем и руководителем всех этих структур указан Александр Коновалов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает ValNa82 и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами