Цены на газ в Европе стремительно падают

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 марта 2026, 15:57 Читати українською

Цены на газ в Европе стремительно падают

На европейском энергетическом рынке зафиксировано резкое понижение стоимости природного газа. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп спрогнозировал скорое завершение военных действий с Ираном, пытаясь унять панику, дестабилизирующую мировые рынки энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на газ в Европе стремительно падают после заявлений Трампа о скором завершении войны
Фото: freepik

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рекордная динамика падения

Эталонные фьючерсы на газ в Европе в ходе торгов падали на 17%, что явилось крупнейшим внутридневным снижением с 2023 года.

По состоянию на утро вторника, 10 марта, на торгах в Амстердаме цена на голландские фьючерсы снижалась примерно на 15% — до 47,99 евро за мегаватт-час.

Хотя Трамп отметил, что не верит в завершение конфликта уже на этой неделе, он настаивает, что военная операция идет с опережением графика и может быть урегулирована очень скоро.

Читайте также: Цены на нефть упали после заявления Трампа о скором завершении войны на Ближнем Востоке

Фактор Ормузского пролива и международная безопасность

Аналитики ING Groep NV Уоррен Паттерсон и Эва Мантей предостерегают, что одних слов президента США мало для длительной стабилизации. Для устойчивого снижения цен необходимо восстановить движение судов через стратегически важный Ормузский пролив.

Ключевые шаги по восстановлению логистики:

  • Сопровождение танкеров: Трамп заявил, что привлечет Военно-морские силы США для эскорта судов через пролив.
  • Европейская инициатива: президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать общую морскую миссию для защиты судоходства в этом критическом водном пути, как только первая фаза войны утихнет.

Через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых потоков сжиженного природного газа (СПГ), преимущественно с крупнейшего завода в Катаре, остающегося закрытым с прошлой недели. Хотя Иран утверждает, что путь открыт, фактически движение судов остановилось с началом конфликта.

Угроза энергетического шока для Европы

Продолжающийся уже вторую неделю конфликт угрожает рынку худшим шоком поставок с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Почему ситуация критическая для ЕС:

  • Низкие запасы: резервы топлива в Европе сейчас находятся на нетипично низком уровне.
  • Сезон заполнения: региону необходимо импортировать огромные объемы газа этим летом, чтобы наполнить хранилища до следующей зимы.
  • Конкуренция с Азией: несколько судов из СПГ уже сменили курс на Азию, где покупатели, обычно зависящие от ближневосточных поставок, теперь лихорадочно ищут альтернативы.

«За потоки СПГ будут бороться „зубами и ногтями“. Эта конкуренция, вероятно, будет оставаться упорной, пока в регионе Персидского залива не воцарится определенная стабильность», — отметил Бен Сэмюэл, аналитик энергетических рынков компании Marex.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами