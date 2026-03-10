Цены на газ в Европе стремительно падают

На европейском энергетическом рынке зафиксировано резкое понижение стоимости природного газа. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп спрогнозировал скорое завершение военных действий с Ираном, пытаясь унять панику, дестабилизирующую мировые рынки энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рекордная динамика падения

Эталонные фьючерсы на газ в Европе в ходе торгов падали на 17%, что явилось крупнейшим внутридневным снижением с 2023 года.

По состоянию на утро вторника, 10 марта, на торгах в Амстердаме цена на голландские фьючерсы снижалась примерно на 15% — до 47,99 евро за мегаватт-час.

Хотя Трамп отметил, что не верит в завершение конфликта уже на этой неделе, он настаивает, что военная операция идет с опережением графика и может быть урегулирована очень скоро.

Читайте также: Цены на нефть упали после заявления Трампа о скором завершении войны на Ближнем Востоке

Фактор Ормузского пролива и международная безопасность

Аналитики ING Groep NV Уоррен Паттерсон и Эва Мантей предостерегают, что одних слов президента США мало для длительной стабилизации. Для устойчивого снижения цен необходимо восстановить движение судов через стратегически важный Ормузский пролив.

Ключевые шаги по восстановлению логистики:

Сопровождение танкеров: Трамп заявил, что привлечет Военно-морские силы США для эскорта судов через пролив.

Европейская инициатива: президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать общую морскую миссию для защиты судоходства в этом критическом водном пути, как только первая фаза войны утихнет.

Через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых потоков сжиженного природного газа (СПГ), преимущественно с крупнейшего завода в Катаре, остающегося закрытым с прошлой недели. Хотя Иран утверждает, что путь открыт, фактически движение судов остановилось с началом конфликта.

Угроза энергетического шока для Европы

Продолжающийся уже вторую неделю конфликт угрожает рынку худшим шоком поставок с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Почему ситуация критическая для ЕС:

Низкие запасы: резервы топлива в Европе сейчас находятся на нетипично низком уровне.

Сезон заполнения: региону необходимо импортировать огромные объемы газа этим летом, чтобы наполнить хранилища до следующей зимы.

Конкуренция с Азией: несколько судов из СПГ уже сменили курс на Азию, где покупатели, обычно зависящие от ближневосточных поставок, теперь лихорадочно ищут альтернативы.

«За потоки СПГ будут бороться „зубами и ногтями“. Эта конкуренция, вероятно, будет оставаться упорной, пока в регионе Персидского залива не воцарится определенная стабильность», — отметил Бен Сэмюэл, аналитик энергетических рынков компании Marex.