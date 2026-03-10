Токенизированные фьючерсы на Hyperliquid достигли $1,2 млрд: трейдеры ставят на нефть и акции

Децентрализованная биржа Hyperliquid переживает реальный бум. Ее безразрешительная платформа, позволяющая кому-либо создавать бессрочные фьючерсы на любые активы, стала популярнее, чем когда-либо. Об этом сообщает CoinDesk.

Рекордные показатели и реальность рынка

С момента запуска рынка HIP-3 в октябре прошлого года платформа стабильно наращивала объемы. Согласно данным аналитического ресурса ASXN, в воскресенье открытый интерес (общая стоимость всех активных контрактов) достиг рекордных $1,2 млрд и остается на исторических максимумах.

Интересно, что драйвером роста стал не крипторинок, а традиционные активы (RWA — токенизированные реальные активы). По данным инвестиционной фирмы Arca, только 7 из 30 крупнейших маркеров на Hyperliquid являются криптовалютными парами. Остальные — это фьючерсы на нефть, золото, серебро и фондовые индексы.

Нефть и акции в центре внимания

Децентрализованные рынки все чаще используются для торговли традиционными активами, особенно в качестве инструмента определения цены в выходные дни, когда обычные биржи закрыты.

Лидеры по объемам на платформе:

XYZ100-USDC (токенизированные акции): открытый интерес составляет $213 млн.

CL-USDC (нефть): открытый интерес — $169,8 млн. Этот контракт стал лидером по объему торгов, зафиксировав активность на сумму $1,62 млрд за 24 часа.

Среди других популярных инструментов — фьючерсы на нефть марки Brent, индекс S&P 500, серебро и золото.

Всплеск активности произошел на фоне резких колебаний цен на нефть: после того, как конфликт на Ближнем Востоке подтолкнул эталонные сорта Brent и WTI выше $110 за баррель в понедельник, цены впоследствии рухнули до двусмысленных значений.

Как работает HIP-3: власть в руках сообщества

Механизм HIP-3 от Hyperliquid радикально поменял подход к созданию рынков. В отличие от традиционных платформ, где добавление новых контрактов ограничено узким кругом валидаторов, здесь запустить маркет может любой желающий.

Для этого необходимо внести в стейкинг 500 000 токенов HYPE, которые служат гарантийным залогом и защитой от спама. Это передает право на создание рынков непосредственно сообществу, открывая доступ к значительно более широкому спектру торговых возможностей, чем позволяют классические финансовые площадки.