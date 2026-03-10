Multi от Минфин
10 марта 2026, 13:04

Золото дорожает на фоне ослабления доллара и прогнозов снижения инфляции в США

Цены на золото во вторник, 10 марта, продемонстрировали уверенный рост. Поддержку драгоценному металлу оказали более слабый американский доллар и снижение затрат на энергоносители после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном скором завершении войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Золото дорожает на фоне ослабления доллара и прогнозов снижения инфляции в США
Фото: НБУ

Динамика цен и валютный фактор

По состоянию на утро вторника ситуация на рынке металлов выглядит следующим образом:

  • Спотовое золото выросло на 0,7% — до $5 174,49 за тройскую унцию.
  • Американские фьючерсы на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,6% — до 5 184 долларов.

Индекс доллара снизился на 0,4%, что сделало золото, номинированное в американской валюте, более доступным для держателей других валют.

Ослабление инфляционного давления, вызванного войной, уменьшает вероятность дальнейшего повышения процентных ставок центральными банками. Это положительно влияет на золото, не приносящее процентного дохода.

Что с другими драгоценными металлами

  • Серебро подорожало на 2% — до $88,73 за тройскую унцию.
  • Платина прибавила 0,7%, достигнув $2 196,35.
  • Палладий, напротив, потерял 0,3% и торгуется на уровне $1 685,01.

Воздействие нефти и риторика Трампа

Старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг отмечает, что рост цен на золото обусловлен новостями от самого Дональда Трампа, спрогнозировавшего скорое завершение войны на Ближнем Востоке. Резкое падение цен на нефть (свыше 6%) привело к тому, что инфляционные ожидания начали снижаться.

Однако ситуация остается напряженной. Трамп также предупредил о возможности резкого усиления ударов США, если Иран попытается заблокировать движение танкеров через Ормузский пролив. Через эту артерию проходит пятая часть мировых поставок нефти, и она фактически заблокирована, что заставляет производителей останавливать добычу через переполненные хранилища.

Ожидание инвесторов и ФРС

Напомним, что в понедельник золото потеряло до 2% стоимости, поскольку высокие цены на энергоносители усилили опасения по поводу инфляции и удалили перспективу снижения ставок ФРС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
parseval
parseval
10 марта 2026, 14:07
#
Роман — эксперт по волатильным новостям)))
