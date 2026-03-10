Майнерам осталось добыть менее миллиона биткоинов, Coinbase запускает торговлю криптофьючерсами в Европе: что нового

Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
10 марта 2026, 11:02 Читати українською

Майнерам осталось добыть менее миллиона биткоинов, Coinbase запускает торговлю криптофьючерсами в Европе: что нового

Главное на рынке криптовлают.

Майнерам осталось добыть менее миллиона биткоинов, Coinbase запускает торговлю криптофьючерсами в Европе: что нового
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эпоха дефицита: майнерам осталось добыть менее миллиона биткоинов

По состоянию на 9 марта 2026 года криптомир пересек важный психологический предел: объем еще не добытых биткоинов упал ниже 1 млн BTC. На сегодняшний день в обращении находится уже более 95% от максимально возможной эмиссии в 21 млн монет.

Сеть биткоина работает по строгому математическому алгоритму, регулирующему появление новых монет:

  • Ежедневная эмиссия: майнеры добавляют в среднем 144 блока в сутки.
  • Текущее вознаграждение: после халвинга 2024 г. сеть находится в пятой эпохе эмиссии, где за каждый блок насчитывается 3,125 BTC.
  • Следующий этап: очередное сокращение вознаграждения (до 1,5625 BTC) ожидается в апреле-мае 2028 года.
  • Финальная точка: полностью извлечь остаток монет майнеры смогут только к 2140 году.

Снижение вознаграждения создает колоссальное давление на рентабельность добычи. По расчетам CryptoSlate, ситуация выглядит критической:

  • Точка безубыточности: только затраты на электроэнергию требуют цены около $74,000 за монету.
  • Реальные затраты: с учетом оборудования, логистики и обслуживания себестоимость одного BTC может превышать $100 000.

Значительная часть игроков рынка сейчас работает с минимальной прибылью или в убыток, ожидая роста доли транзакционных комиссий в структуре доходов.

Исследование Кембриджского университета развеяло мифы об уязвимости биткоина к физическим повреждениям инфраструктуры:

  • Физические обрывы: повреждения подводных кабелей связи почти не влияют на сеть. Для отключения даже 10% узлов нужно прервать более 72% межконтинентальных линий.
  • Главная угроза: более уязвима концентрация на хостинг-провайдерах. Атака на 5 самых больших гигантов (AWS, Google Cloud и др.) теоретически может вывести из строя до 95% видимых узлов.
  • Анонимная защита: надежным щитом стал браузер Tor. Его доля в сети выросла с нуля в 2024 году до 63% (14602 узла) сегодня, что гарантирует работоспособность биткоина даже в случае отключения от общего интернета (клирнета).

Coinbase запускает торговлю криптофьючерсами в 26 странах Европы

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о расширении спектра услуг для европейского рынка. Через платформу Coinbase Advanced пользователям станут доступны фьючерсные контракты на цифровые активы и специализированные индексы.

Согласно официальному сообщению компании, клиенты могут выбирать между двумя видами контрактов: бессрочными и с фиксированной датой (месячными или квартальными).

Ключевые параметры предложения:

  • Кредитное плечо: в зависимости от выбранной позиции оно будет варьироваться от 4−5x до 10x.
  • Комиссия на начальном этапе установлена на уровне 0,02%.
  • Активы: кроме топовых криптовалют, таких как биткоин и Ethereum, биржа предлагает фьючерсы на индексы, в частности Mag7 + Crypto Equity Index Futures.

Новые продукты запускаются в 26 странах, включая Германию, Францию и Нидерланды. Услуги предоставляются в соответствии с европейской директивой MiFID и под наблюдением Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC).

Поскольку действие лицензии распространяется только на территорию Европейской экономической зоны (ЕЭС), Украина в список стран, где доступны эти инструменты, пока не входит.

Поставщиком услуг является подразделение Coinbase Financial Services Europe Ltd. Эта структура была создана на базе брокера BUX Europe Limited, которого Coinbase приобрела и переименовала в октябре 2024 г. после получения кипрской лицензии.

Для начала работы верифицированные пользователи из соответствующих стран могут пополнять счета в евро или стэйблкоинах USDC.

Криптофонды привлекли $619 млн в неделю: рынок демонстрирует «полярные» настроения

В период со 2 по 6 марта криптовалютные инвестиционные продукты зафиксировали чистый приток средств в $619 млн. Однако, согласно отчету аналитиков CoinShares, динамика недели была крайне неоднородной.

Инвестиционные настроения резко изменились в середине недели:

  • Начало недели: в первые три дня инвесторы активно вкладывали средства, обеспечив приток в $1,44 млрд.
  • Финал недели: 5−6 марта произошел разворот тренда, и отток капитала составил $829 млн.

Аналитики связывают такую нестабильность с макроэкономической волатильностью. В частности, рост цен на нефть нивелировал оптимизм, вызванный слабыми данными с рынка труда США, а ожидания по снижению инфляции не оправдались.

Почти весь объем притока обеспечили институциональные инвесторы из США — они вложили $646 млн. В то же время инвесторы из других регионов были настроены более скептически:

  • Европа: отток в $23,8 млн.
  • Канада: отток в $3,6 млн.
  • Азия: отток в $2,2 млн.

На рынке наблюдается интересная тенденция раздвоения настроений, особенно в отношении главной криптовалюты:

  • Биткоин остается лидером с привлечением $521 млн. В то же время инвесторы вложили $11,4 млн в структуры, позволяющие открывать «шорт» (ставки на снижение цены) на биткоин, что свидетельствует о полярных взглядах на дальнейшую динамику рынка.
  • Альтокоины: Ethereum получил $88,5 млн, Solana — $14,6 млн, а инструменты на базе Uniswap и Chainlink привлекли по $1,4 млн.
  • Исключение: XRP стал единственным крупным активом с отрицательной динамикой, потеряв $30,3 млн из-за оттока средств из соответствующих фондов.

Южная Корея открывает крипторинок для корпораций, но накладывает вето на стейблкоины.

Финансовые регуляторы Южной Кореи завершают разработку новых правил, позволяющих публичным компаниям инвестировать в цифровые активы. Однако, как сообщают местные СМИ, бизнес может получить неожиданный запрет на использование самых популярных долларовых стейблкоинов, таких как USDT и USDC.

Главным препятствием стало не волатильность активов, а устаревшее валютное законодательство. Согласно закону «О валютных операциях», все международные платежи должны проходить исключительно через лицензированные валютные банки.

Основные аргументы регулятора:

  • Отсутствие статуса: стейблкоины официально не признаны законным средством международных расчетов.
  • Правовая коллизия: разрешение на корпоративные инвестиции в USDT/USDC фактически открыло бы путь для их использования в обход банковской системы, что противоречит действующим нормам.
  • Контроль: власти стараются предотвратить «хаотические инвестиции» на ранних этапах развития рынка и сохранить монополию банков на валютные операции.

Для многих корейских компаний, участвующих в международной торговле, это решение стало разочарованием. Бизнес-сообщество настаивало на легализации стейблкоинов, аргументируя это весомыми преимуществами:

Скорость и экономия: платежи партнерам проходят почти мгновенно и с минимальными комиссиями.

  • Точность: возможность использовать реальный обменный курс в режиме реального времени.
  • Хеджирование: эффективное страхование валютных рисков при глобальных операциях.

Несмотря на предстоящие ограничения в «Руководящих принципах корпоративной торговли», полный запрет на стейблкоины не планируется. Компании смогут покупать и продавать через альтернативные каналы:

  • внебиржевые (OTC) платформы;
  • иностранные криптобиржи;
  • личные децентрализованные кошельки (вроде MetaMask).

Ситуация может измениться, если парламент примет законопроект о признании стейблкоинов платежным средством, рассматриваемым с октября 2025 года. Пока же центробанк страны советует коммерческим банкам самостоятельно выпускать стабильные монеты, вместо использования частных аналогов.

Официальное обнародование новых правил ожидается уже в ближайшие недели.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
