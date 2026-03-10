Multi от Минфин
українська
10 марта 2026, 9:34

США временно приостанавливают часть санкций против нефтяного сектора рф — Трамп

Трамп прокомментировал возможность снятия санкций для стабилизации цен на нефть в ходе пресс-конференции в ночь на вторник. Он не сказал, о какой стране говорит, но по контексту речь могла идти только о россии.

Трамп прокомментировал возможность снятия санкций для стабилизации цен на нефть в ходе пресс-конференции в ночь на вторник.
Фото: Дональд Трамп

«Мы приостанавливаем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран — мы снимем их, пока ситуация не выправится. И кто знает, может быть, нам не придется возвращать их, если установится мир», — заявил Трамп.

Напомним

Ранее США уже ослабили часть санкций, разрешив Индии 30 дней покупать российскую нефть, уже загруженную на танкеры к 5 марта.

Что происходит с ценами на нефть?

Из-за военных действий на Ближнем Востоке ценники на нефть «летят в космос». К концу прошлой рабочей недели, 6 марта, майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe подскочили до $91,44 за баррель — это максимум с весны 2023 года. А уже в понедельник, 9 марта, ценник в моменте доходил почти до $120. И, судя по всему, нефтяные прайсы берут разгон.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
