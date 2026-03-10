Государственный Ощадбанк вечером 9 марта сообщил о полном возобновлении работы всех электронных сервисов, ныне работающих в штатном режиме.
Ощадбанк полностью возобновил работу электронных сервисов
«Клиентские данные и средства остаются в полной безопасности — признаки их компрометации не зафиксированы», — заверило финучреждение.
По информации Ощада, специалисты выполнили необходимые технические мероприятия и проверили ИТ-инфраструктуру.
Атака на банк
Как сообщалось, 9 марта около 10:00 протоколы кибербезопасности зафиксировали подозрительную активность, после чего работу части электронных сервисов временно ограничили для технической проверки систем.
