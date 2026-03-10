Против блоггерши, заработавшей $2 млн на продажах в сторож и не уплатившей налоги, по наводке Гетманцева возбуждено уголовное дело

Офис Генерального прокурора сообщил о начале досудебного расследования возможного уклонения от уплаты налогов блоггером Богданой Гончарук и связанной с ней компанией. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

По информации прокуратуры, 26 февраля 2026 года Днепропетровская областная прокуратура внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) после рассмотрения обращений о полноте уплаты налогов.

Детали производств

В настоящее время открыто два уголовных производства:

№ 42026040000000083 — по факту возможного уклонения от уплаты налогов должностными лицами ООО «Энергия Достатка» в 2024—2025 годах (ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

№ 42026040000000084 — о возможном уклонении от уплаты налогов физическим лицом-предпринимателем Богданой Гончарук в 2023—2025 годах (ч.1 ст. 212 УКУ).

Дальнейшие шаги

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Ожидается, что к проверке могут быть привлечены Государственная налоговая служба и Государственная служба финансового мониторинга, которые должны оценить полноту уплаты налогов и движение финансовых операций.

Правоохранительные органы должны установить все обстоятельства дела и дать правовую оценку возможным нарушениям налогового законодательства.

В случае доказательства вины по ч.1 ст. 212 УК ответственность может предусматривать штраф или другие санкции, предусмотренные законодательством.