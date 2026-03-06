В новом видео разбираем ключевые факторы, которые могут расшатать валютный рынок: войну на Ближнем Востоке и возможный скачок цен на нефть. Геополитическое напряжение между США, Израилем и Ираном уже влияет на мировые рынки: дорожают нефть и золото, растет нервозность инвесторов. Это может сказаться и на ценах на топливо в Украине.
Горючее дорожает! Война в Иране ударит по ценам в Украине? (видео)
Действительно ли бензин может подорожать? Сколько валюты НБУ потратит на поддержку гривны? И в каком коридоре будут держаться доллар и евро на межбанке и в обменниках в марте — смотрите в видео.
Источник: Минфин
