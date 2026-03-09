Цены на нефть взлетели выше $100: рынки реагируют на новые риски

Мировые цены на нефть резко выросли и превысили $100 за баррель впервые почти за четыре года из-за влияния войны на Ближнем Востоке на поставки энергоносителей. Об этом пишет The New York Times .

Что происходит с ценами на нефть

В воскресенье вечером после открытия торгов цена эталонной марки Brent на короткое время превысила 110 долларов за баррель. Сейчас нефть примерно на 50% дороже, чем до начала военной операции США и Израиля в Иране.

На фоне подорожания энергоносителей фондовые рынки Азии продемонстрировали резкое падение. В Японии и Южной Корее индексы снизились примерно на 6% в понедельник. Фьючерсы на американские фондовые индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average в воскресенье вечером снизились примерно на 1,5%.

С чем связан рост?

Рост цен на нефть связывают с опасениями трейдеров по поводу сокращения поставок энергоносителей из Персидского залива. Ормузский пролив у южного побережья Ирана уже более недели остается заблокированным, что препятствует перемещению на внешние рынки энергоносителей из региона. Обычно через этот пролив ежедневно транспортируется около пятой части мировых объемов нефти и значительные объемы газа.

Подорожание энергоносителей уже влияет на цены на топливо. В США средняя цена галлона обычного бензина выросла примерно на 16% с начала войны — до 3,45 доллара. Цены на дизельное топливо поднялись на 22%.