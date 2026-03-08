Ученым удалось вырастить искусственный шоколад, по вкусу идентичный настоящему — без примесей и добавок

Бельгийский производитель пищевых ингредиентов Puratos и американский стартап по пищевым технологиям California Cultured объявили о партнерстве с целью создания коммерчески жизнеспособного шоколада, выращенного в лаборатории. Компании рассчитывают представить продукт на рынке до конца 2026 года, пишет Futurism.

Что известно о технологии

Технология, которую разрабатывает California Cultured, предусматривает выращивание клеток какао в лабораторных условиях. Для этого берут образцы с какао-плантаций с лучшими вкусовыми характеристиками.

После отбора клетки культивируют в специальных питательных резервуарах, где они размножаются до объемов, достаточных для производства шоколада. В компании отмечают, что такой процесс занимает дни вместо месяцев, необходимых для традиционного выращивания какао.

«Мы непосредственно выращиваем ткань, которая превращается в шоколад», — объяснял генеральный директор California Cultured Алан Перлштейн в интервью CNBC.

В то же время запуск промышленного производства остается сложным. По оценкам экспертов, создание полноценной производственной линии может занять от шести месяцев до трех лет.

Барьеры для лабораторного шоколада

Несмотря на технологический прогресс, проект сталкивается с несколькими ключевыми вызовами.

Регуляторное одобрение. California Cultured еще с 2024 года пытается получить разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Для выхода на рынок продукт должен получить статус GRAS (Generally Recognized as Safe) — «общепризнанный как безопасный».

Восприятие потребителями. Шоколадный рынок в значительной степени зависит от доверия к брендам. Крупные производители, такие как Mars или Cadbury, продают продукцию благодаря узнаваемости бренда, поэтому новым технологиям придется убедить покупателей в безопасности и качестве.

Высокая себестоимость. По состоянию на 2025 год лабораторный шоколад стоит значительно дороже традиционного из-за ограниченных масштабов производства. Без масштабирования технологии цена остается главным препятствием для массового рынка.

Потенциальное влияние на индустрию

Если технология станет коммерчески успешной, она может изменить мировую шоколадную индустрию объемом около $123 млрд.

В Puratos отмечают, что культивируемое какао может стать климатически независимым и более устойчивым источником сырья, особенно на фоне проблем с урожаями какао и климатических изменений.

Впрочем, эксперты обращают внимание на еще один аспект — возможное влияние на фермеров в странах глобального Юга, где традиционно выращивается какао. Если лабораторные альтернативы станут массовыми, это может изменить баланс сил в отрасли и экономику производства какао.

Несмотря на неопределенность, инвестиции в технологии альтернативного какао растут, что свидетельствует о серьезном интересе индустрии к поиску новых решений для производства шоколада.