Объем нарушений в использовании бюджетных средств вырос в 3,5 раза — Гетманцев

Объем нарушений и неэффективного использования бюджетных средств в Украине резко возрос. Об этом свидетельствуют результаты аудитов Счетной палаты, пишет глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

По его словам, официальные данные показывают существенное ухудшение ситуации с использованием государственных финансов.

В частности, по результатам аудитов:

в 2023 году объем выявленных нарушений и неэффективных затрат составил 60,8 млрд грн ;

объем выявленных нарушений и неэффективных затрат составил ; в 2024 году эта сумма выросла до 217,5 млрд грн.

Таким образом, всего за год объем таких нарушений увеличился более чем в 3,5 раза.

Речь идет не о статистических оценках, а о результатах реальных проверок, проводимых Счетной палатой во время аудита использования бюджетных средств.

Гетманцев подчеркнул, что на фоне таких показателей правительство продолжает заявлять о нехватке финансирования ряда социальных расходов.

Какие проблемы?

Одним из показателей проблемы является ситуация с паспортами бюджетных программ — документами, в которых министерства должны четко определять цели расходов и ожидаемые результаты.

По состоянию на 15 февраля из 452 бюджетных программ 58 вообще не имели представленных паспортов.

«То есть средства уже предусмотрены, но распорядители даже не смогли сформулировать, на что их тратить. Это фактически каждая шестая бюджетная строчка», — отметил Гетманцев.

По его данным, среди министерств, подавших документы с опозданием или не подали вообще:

Министерство экономики — своевременно утверждено 30 из 45 программ;

Министерство социальной политики — 9 из 20;

Министерство по делам ветеранов — 2 из 4.

Министерство финансов, Министерство обороны и Министерство иностранных дел утвердили все программы в установленные сроки.

По его словам, пока государство говорит о нехватке средств на повышение пенсий или финансирование зарплат учителям, сотни миллиардов гривен фактически теряются из-за неэффективных бюджетных программ.

Он также отметила, что без системного пересмотра государственных программ и усиления фискальной дисциплины ситуация с эффективностью использования бюджетных средств может и дальше ухудшаться.