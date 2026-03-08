Аналитики Barclays прогнозируют рост цены нефти до 120 долларов за баррель

В пятницу Barclays заявил, что цена на нефть марки Brent может потенциально достичь отметки в 120 долларов за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке продлится еще пару недель, пишет Reuters.

Прогноз Barclays

«Эти цифры могут показаться завышенными, особенно учитывая широко распространенный пессимизм относительно перспектив нефтяного рынка в этом году, но мы еще раз подчеркиваем, что фундаментальные факторы сильнее, а риски выше, чем во время российско-украинского конфликта, когда мы наблюдали эти уровни», — добавили в Barclays.

Цены на нефть резко подскочили на фоне обострения американо-израильского конфликта с Ираном, который фактически перекрыл Ормузский пролив, ограничив поставки на Ближний Восток.

Судоходство через Ормузский пролив, по которому транспортируется около пятой части мирового объема нефти, нефти и сжиженного природного газа, было нарушено после того, как Иран пригрозил открыть огонь по проходящим судам.

Аналитики Barclays заявили, что объемы нефти, застрявшей на танкерах в Персидском заливе на Ближнем Востоке, увеличились примерно на 85 миллионов баррелей с начала конфликта, добавив, что риски для цен на нефть по-прежнему смещены в сторону повышения.

В пятницу президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции», что стало резким усилением его требований спустя неделю после начала войны, которую он развязал вместе с Израилем, и может затруднить переговоры о скорейшем прекращении боевых действий.

«Остановки производства в Ираке и Кувейте уже происходят и со временем могут распространиться на ОАЭ и даже Саудовскую Аравию», — заявили в Barclays.

Аналитики Barclays заявили, что критичный более долгосрочный сценарий, вероятность которого пока 10%, теперь подразумевает, что цена на нефть марки Brent может достичь 150 долларов за баррель до конца месяца.