8 марта 2026, 17:20 Читати українською

Аналитики Barclays прогнозируют рост цены нефти до 120 долларов за баррель

В пятницу Barclays заявил, что цена на нефть марки Brent может потенциально достичь отметки в 120 долларов за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке продлится еще пару недель, пишет Reuters.

В пятницу Barclays заявил, что цена на нефть марки Brent может потенциально достичь отметки в 120 долларов за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке продлится еще пару недель, пишет Reuters.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз Barclays«Эти цифры могут показаться завышенными, особенно учитывая широко распространенный пессимизм относительно перспектив нефтяного рынка в этом году, но мы еще раз подчеркиваем, что фундаментальные факторы сильнее, а риски выше, чем во время российско-украинского конфликта, когда мы наблюдали эти уровни», — добавили в Barclays.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз Barclays

«Эти цифры могут показаться завышенными, особенно учитывая широко распространенный пессимизм относительно перспектив нефтяного рынка в этом году, но мы еще раз подчеркиваем, что фундаментальные факторы сильнее, а риски выше, чем во время российско-украинского конфликта, когда мы наблюдали эти уровни», — добавили в Barclays.

Цены на нефть резко подскочили на фоне обострения американо-израильского конфликта с Ираном, который фактически перекрыл Ормузский пролив, ограничив поставки на Ближний Восток.

Читайте также: Как Иран пытается раскачать цену на нефть и где будет ее предел

Судоходство через Ормузский пролив, по которому транспортируется около пятой части мирового объема нефти, нефти и сжиженного природного газа, было нарушено после того, как Иран пригрозил открыть огонь по проходящим судам.

Аналитики Barclays заявили, что объемы нефти, застрявшей на танкерах в Персидском заливе на Ближнем Востоке, увеличились примерно на 85 миллионов баррелей с начала конфликта, добавив, что риски для цен на нефть по-прежнему смещены в сторону повышения.

В пятницу президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции», что стало резким усилением его требований спустя неделю после начала войны, которую он развязал вместе с Израилем, и может затруднить переговоры о скорейшем прекращении боевых действий.

«Остановки производства в Ираке и Кувейте уже происходят и со временем могут распространиться на ОАЭ и даже Саудовскую Аравию», — заявили в Barclays.

Аналитики Barclays заявили, что критичный более долгосрочный сценарий, вероятность которого пока 10%, теперь подразумевает, что цена на нефть марки Brent может достичь 150 долларов за баррель до конца месяца.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
