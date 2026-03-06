Как Иран пытается раскачать цену на нефть и где будет ее предел

Сможет ли Иран заблокировать нефть

Прошла первая неделя войны на Ближнем Востоке — ракеты летают, шахиды взрываются, аятоллы умирают, рынки нервничают. Хотя, если опираться на статистику, то по состоянию на утро пятницы S&P 500 был почти на той же отметке, что и до начала операции «Эпическая ярость». Поэтому, если в пятницу вечером, по окончании торговой недели, мы увидим какие-то существенные падения или рост индекса, то объяснить их можно будет не только и не столько войной, сколько реакцией на обнародованный за час до открытия пятничной торговой сессии Отчет о состоянии рынка труда, который имеет чрезвычайно важное значение для будущего рынков. Вот только, пожалуйста, не воспринимайте сказанное как успокаивающее — индекс действительно там, где и был до войны, но колебания в течение недели были немалыми и не исключено, что самые крутые виражи еще впереди.

Наиболее обсуждаемой темой на рынках является ситуация с энергоносителями. По состоянию на конец недели транспортный поток через Ормузский пролив, который является главным коридором поставки ближневосточной нефти, фактически заблокирован. Иран обещает потопить каждый корабль, который осмелится пересечь пролив, и даже обещание Трампа страховать танкеры и сопровождать их американскими военными кораблями не помогает. Да и как она может помочь, когда сразу же после заявления президента США об эскорте грузов американскими ВМС иранцы взяли и потопили танкер.

«Иран может превратить Ормузский пролив в минное поле», — так пишет отставной адмирал James Stavridis в своей статье в Bloomberg. По его данным, Иран имеет сотни, если не тысячи, небольших скоростных лодок, которые могут нанести значительный ущерб гражданскому судоходству. К тому же, адмирал говорит, что «Иран планировал операцию по „закрытию“ Ормузского пролива десятилетиями и, вероятно, накопил для этого 5000 мин, даже одной из которых достаточно, чтобы нанести значительный ущерб любому танкеру». В то же время, США и союзники пока не имеют достаточного количества техники для разминирования. В итоге, за первую неделю войны цена на нефть выросла около 20%, в зависимости от марки, но если «Эпическая ярость» будет продолжаться и в дальнейшем, а пока предпосылок для ее быстрого окончания не видно, то дальнейший рост цен тоже будет эпическим, и $100 за баррель выглядит не самой смелой оценкой.

Каскад проблем

Рост цен на нефть — отличный катализатор для появления других проблем, которые сильно пугают инвесторов. В первую очередь, это возвращение инфляции, как следствие недостаточного предложения из-за разрушения производственных цепочек. Вспомните, как это началось во время пандемии и закончилось потребительской инфляцией на уровне 9,1%. Если война будет продолжаться, то самым популярным словом в среде экономистов-финансистов станет «стагфляция».

В таких условиях не стоит и мечтать о снижении ставки центробанками, как бы повышать не пришлось, а, как вы понимаете, высокие ставки будут иметь негативное влияние на рынки ценных бумаг, в первую очередь на облигации. Исторически, корреляция цен на нефть и доходность облигаций высока, поэтому вывод прост: закрытие Ормузского пролива — это удар по владельцам облигаций, цена на которые будет падать вместе с ростом цены на нефть. И в связи с этим снова вспоминается высокий дефицит американского бюджета и заоблачный долг, нерешенные проблемы, которые станут еще острее из-за войны.

Как видите, проблем, порожденных войной, предостаточно, и интересно, думает ли Трамп о том, чтобы остановить операцию в Иране, включив свое знаменитое TACO? Хотя, боюсь, что в подобной ситуации это уже вряд ли возможно…

А может Трамп и не думает о ТACO? Может у него все прекрасно и энергии хватит на всех — на этой неделе в дополнение к военным проблемам в Иране Белый дом решил создать еще несколько других, уже в мирной жизни. Как сообщил в четверг Bloomberg, администрация Трампа подготовила новый законопроект, который потенциально позволит ей контролировать международную торговлю микропроцессорами, то есть решать, кому Nvidia, AMD и их коллеги по цеху могут продавать свои изделия, а кому нет. Нет никаких сомнений, что команда Трампа лучше других знает, как эффективно торговать стратегической электроникой, но согласитесь, что когда за дело берется государство, даже самое могущественное и самое демократическое в мире, то становится немного, а может и не немного, страшно.

Главное из запланированных событий недели — обнародование Отчета о состоянии рынка труда в пятницу — принесло неприятный сюрприз. Вместо прогнозируемых 55 тысяч новых рабочих мест получили потерю 93 тысяч существующих. Безработица выросла до 4,4%, немного выше, чем ожидали, и выше показателей предыдущего месяца. Очевидно, что для рынков это плохо, и реакция инвесторов была соответствующей.

Что дальше? К сожалению, Иран оказался гораздо более крепким орешком, чем Венесуэла, и даже убийство старого Хаменеи не позволило США и Израилю решить «иранскую проблему» за выходные. Исламская диктатура оправилась после потерь первых дней и эффективно использует «стратегию хаоса», запуская ракеты и дроны по соседним странам, без исключения, надеясь заставить Трампа и его союзников к переговорам, которые бы позволили сохранить нынешний режим. Насколько выбранная стратегия будет удачной — посмотрим, а пока война продолжается, толкая цены на нефть вверх, что способствует возвращению инфляции, которая точно не принесет ничего хорошего ни рынкам акций, ни облигаций.