8 марта 2026, 9:39

Германия меняет систему соцвыплат: на что могут рассчитывать украинцы

Немецкий Бундестаг проголосовал за отмену социальных выплат для безработных под названием «бюргергельд» (Bürgergeld — «деньги для граждан»). Цель — ужесточить систему социальной помощи в стране, чтобы привлечь к работе больше людей на фоне затяжного экономического кризиса. Об этом пишет DW.

Немецкий Бундестаг проголосовал за отмену социальных выплат для безработных под названием «бюргергельд» (Bürgergeld — «деньги для граждан»).
Фото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что изменится?

«Бюргергельд» переименуют в «новое базовое обеспечение» безработных. Но изменится не только название.

Реформа предполагает ужесточение правил получения соцпомощи.

Если лицо, имеющее право на помощь, нарушает свои обязанности, его ждут отчасти суровые санкции. Например, если человек отказывается посещать назначенные ему курсы повышения квалификации, то в течение трех месяцев он будет получать на 30 процентов меньше денег.

Читайте: Германия усиливает налоговую прозрачность. Что это значит для Украины

Санкции предусмотрены и в случае неявки на назначенные встречи с консультантами в Центрах трудоустройства (Jobcenter) — вплоть до полной отмены выплат. А деньги за аренду жилья, являющиеся частью выплат по безработице, в таких случаях будут передаваться напрямую арендодателю.

Размер новых выплат

Принятые изменения будут постепенно вступать в силу, начиная с 1 июля.

Уменьшать размер новых базовых выплат для безработных не будут. Люди, живущие сами, и дальше могут рассчитывать на 563 евро без учета стоимости аренды и медицинской страховки.

Живущие в браке будут получать, как и сейчас, по 506 евро на человека. Выплаты для несовершеннолетних составляют от 357 до 451 евро.

Размер соцпомощи по безработице в Германии последний раз менялся в январе 2024 года — тогда выплаты выросли за год на 12 процентов.

Сколько людей получает соцпомощь

В целом соцпомощь по безработице в Германии получает около 5,5 миллиона человек. 800 тысяч из них имеют работу, но зарабатывают настолько мало, что этого не хватает даже для того, чтобы покрыть базовые потребности. Среди получателей социальных выплат около 1,8 миллиона детей и подростков.

Новые базовые выплаты для безработных, как и нынешняя социальная помощь «бюргергельд», — крайняя мера помощи тем, кто потерял или не может найти работу. Обычно все, кто работает в Германии, ежемесячно платят обязательные страховые взносы на случай безработицы. Самозанятые лица могут застраховаться добровольно. Если человек теряет работу, то имеет право на пособие по безработице (Arbeitslosengeld). Оно составляет примерно две трети от последней зарплаты. Эти деньги выплачивают человеку до тех пор, пока он не найдет новую работу, но не более двух лет. И только если за это время найти работу не удалось, этот человек может обратиться за базовой помощью от государства.

Половина получателей соцпомощи — иностранцы

Около половины (48 процентов) получателей базовой соцпомощи по безработице в Германии — иностранцы. Среди них сотни тысяч украинских беженцев, которые бежали от войны России в Украине. С 2022 по 2025 год вновь прибывшие трудоспособные беженцы из Украины, которые не имели средств к существованию и не смогли сразу же найти работу, имели право на помощь «бюргергельд». Многие получают ее до сих пор, поэтому принятые теперь изменения коснутся и их.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
