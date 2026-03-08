Официальный интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка вернулся в штатный режим работы. Доступ к ресурсу был ограничен из-за кибератаки. Об этом сообщает пресс-лужба НБУ.
НБУ возобновил работу интернет-магазина нумизматики после кибератаки
Работа восстановлена
В Нацбанке отмечают, что магазин работает в обычном формате. Точная дата и время начала последующей продажи памятных монет и другой нумизматической продукции будут сообщены впоследствии.
Кибератака на интернет-магазин НБУ
Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка стал объектом кибератаки. 19 февраля экономист Владимир Компаниец сообщил, что российские хакеры взломали ресурс и выгрузили персональную информацию клиентов, которая уже появилась на закрытых форумах.
Из-за атаки на подрядчика потенциально скомпрометирована личная информация пользователей магазина:
- Фамилия и имя;
- номер телефона и e-mail;
- Адрес доставки нумизматической продукции.
При этом НБУ отмечает, что финансовые данные (реквизиты карт) не пострадали.
Почему так вышло?
В Нацбанке отмечают, что хакеры использовали тактику Supply chain-атаки (атака на цепь снабжения), ища самое слабое звено.
