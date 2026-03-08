НБУ возобновил работу интернет-магазина нумизматики после кибератаки

Официальный интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка вернулся в штатный режим работы. Доступ к ресурсу был ограничен из-за кибератаки. Об этом сообщает пресс-лужба НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Работа восстановлена

В Нацбанке отмечают, что магазин работает в обычном формате. Точная дата и время начала последующей продажи памятных монет и другой нумизматической продукции будут сообщены впоследствии.

Кибератака на интернет-магазин НБУ

Интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка стал объектом кибератаки. 19 февраля экономист Владимир Компаниец сообщил, что российские хакеры взломали ресурс и выгрузили персональную информацию клиентов, которая уже появилась на закрытых форумах.

Из-за атаки на подрядчика потенциально скомпрометирована личная информация пользователей магазина:

Фамилия и имя;

номер телефона и e-mail;

Адрес доставки нумизматической продукции.

При этом НБУ отмечает, что финансовые данные (реквизиты карт) не пострадали.

Почему так вышло?

В Нацбанке отмечают, что хакеры использовали тактику Supply chain-атаки (атака на цепь снабжения), ища самое слабое звено.