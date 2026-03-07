Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу, но речь идет не о масштабном экспорте. Это буквально десятки мегаватт в определенные часы. Для понимания порядка цифр первые поставки составили примерно 12 МВт. Об этом написал вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

Что означает возобновление экспорта

По его словам, решение об экспорте принимается диспетчером НЭК «Укрэнерго». И только тогда, когда у системы есть определенный запас. Если с балансом станет хуже, экспорт просто остановится.

«То есть это не „вывоз электроэнергии из страны“, как это часто подают. Это инструмент балансировки системы», — написал он.

Почему профицит вообще не появился?

Первая причина — традиционные весенние паводки. Вода приходит в водохранилища, гидроэлектростанции увеличивают выработку.

Вторая причина — солнечная генерация. С приходом весны она резко прибавляет в производстве. В результате днем энергосистема иногда производит больше электроэнергии, чем может потребить.

И тогда возникает вопрос, что с ней делать: ограничивать работу электростанций или отдать этот излишек на внешний рынок? Второй вариант, очевидно, выглядит более логичным.

Ибо когда генерацию принудительно останавливают, электростанции просто теряют выработку и деньги. А деньги энергетике сейчас нужны как воздух. На ремонты, восстановление оборудования после ударов, подготовку к следующей зиме.

Есть еще одна вещь, которую следует понимать. Украина работает синхронно с европейской энергосистемой ENTSO-E, а для таких систем нормальная ситуация, когда в разное время происходит и импорт, и экспорт. Днем — профицит солнца, можно экспортировать. Вечером — пиковое потребление, может потребоваться импорт. Это нормальная логика работы интегрированного энергорынка", — подытожил Трофимец.

Напомним

В феврале 2026 года Украина привлекла из-за границы рекордные объемы электроэнергии — 1,26 млн МВт-час.